Es drohen hohe Gebühren: Lass die Finger von dieses Geldautomaten – Bankkunden haben diverse Optionen, um kostenlos Bargeld abzuheben. Dabei fallen viele Menschen jedoch regelmäßig in die Gebührenfalle am Geldautomaten, was mit Kosten von 5 Euro oder mehr pro Abhebung verbunden sein kann.

Generell gilt, dass zusätzliche Gebühren am Geldautomaten deutlich angezeigt werden müssem, um den Nutzern die Möglichkeit zu geben, den Abhebevorgang rechtzeitig abzubrechen.

Um attraktiver für Kunden zu sein, haben sich Partnerbanken zu Kooperationen zusammengeschlossen, um kostenloses Bargeldabheben anzubieten.

Ein Beispiel hierfür ist die Cashgroup, bestehend aus Commerzbank, Deutsche Bank, Hypovereinsbank und Postbank, sowie der Cashpool, zu dem Sparda-Bank, Santander, Targobank, Degussa Bank und BBBank gehören.

Während klassische Banken ihre Geldautomaten zunehmend abbauen, erweitern spezialisierte Unternehmen ihr Automatennetzwerk kontinuierlich. Da diese Unternehmen ihre Einnahmen ausschließlich über die Automaten generieren, verlangen sie oft hohe Gebühren.

Einer der führenden Anbieter solcher Geldautomaten in Deutschland ist das US-Unternehmen Euronet. Kunden zahlen an ihren Automaten Beträge zwischen 1,95 Euro und 4,99 Euro pro Abhebung. Auch die IC Cash Services GmbH betreibt Geldautomaten in Deutschland, an denen Abhebende hohe Gebühren entrichten müssen.

Die genaue Gebührenhöhe variiert, aber Kunden müssen in der Regel mit Beträgen von 5 bis 8 Euro rechnen. Auch bei Cardpoint fallen Gebühren für Abhebungen an, wobei die genaue Höhe ebenfalls variiert, jedoch meistens rund 5 Euro pro Vorgang beträgt.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, um Geldautomaten zu finden.

Eine einfache Suche über Suchmaschinen wie Google in Verbindung mit Google Maps, die Nutzung von Banking-Apps, die häufig eine integrierte Standortsuche bieten, oder die Verwendung spezialisierter Suchdienste wie Das Örtliche sind einige Beispiele.

Quelle: chip.de