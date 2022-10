Erziehungsmaßnahme mit Folgen: Kindergärtnerin erschreckt Kids mit Horrormaske – Im kommenden Fall scheint es so, dass eine Erzieherin ein offensichtlicher Fan von Horrorfilmen ist. Denn nachdem die wuseligen Kids im Kindergarten nicht zu bändigen und ebenso wenig bereit waren aufzuräumen, griff sie zu einer recht harschen Erziehungsmaßnahme.

Demnach hielt es die Kindergärtnerin ebenso wie ihre Kollegen für eine wirksame Idee, die Kids mit einer „Scream“-Maske zu erschrecken, um sie so zum Umdenken zu animieren. Das Ganze wurde auch noch per Video festgehalten. Darauf ist die Erzieherin mit dem Namen CeeCee zu sehen, wie sie mit der Horrormaske die Kinder anschreit, die sich wiederum fast zu Tode erschreckten.

In ihrer Entschuldigung beteuert die Kindergärtnerin, dass sie den Kindern nichts Böses wollte.

In der Folge fingen die Kinder nicht verwunderlich an zu kreischen und zu weinen. Einige versteckten sich vor Angst auch. Es dauerte natürlich nicht lange, bis dieser Clip im Netz viral ging. Diese Erziehungsmaßnahme hatte nicht wenig später aber auch massive Folgen. So wurde die Kindergärtnerin, aber auch die drei weiteren Mitarbeit des "Lil' Blessings Child Care & Learning Center" Kindergartens im US-Bundesstaat Mississippi fristlos gefeuert.

Sichtlich geschockt von dieser Horror-Aktion zeigte sich auch die Direktorin des Kindergartens. Sie bestätigte gegenüber dem „Monroe Journal“: „Die Leute, die diese Taten begangen haben, arbeiten nicht mehr bei mir. Sie wurden gefeuert. Ich war zu der Zeit nicht hier und wusste nicht, dass sie so was tun. Ich dulde das nicht und habe mich daran nie beteiligt. Ich möchte nur sagen, dass wir uns darum gekümmert haben:“



Doch auch die betroffene Kindergärtnerin meldete sich nach dem Vorfall zu Wort und entschuldigte sich unter Tränen in einem Video. Sie sagte reumütig: „Die Lehrer fragten mich, ob ich es tun würde oder ob sie [die Maske] benutzen könnten, um ihre Klasse dazu zu bringen, zuzuhören oder aufzuräumen... Ich bin kein Kinderschänder. […]

Aber was Sie alle nicht gesehen haben, war, nachdem ich den Raum verlassen hatte, nahm ich sie ab und ging zurück ins Klassenzimmer … und ich sagte: 'CeeCee hat das Monster erwischt. Es kommt nicht zurück.' Und sie umarmten mich, ich kenne diese Kinder schon ihr ganzes Leben lang.“

Es könnte für sie aber noch dicker kommen, denn mittlerweile haben sowohl die Polizei in Monroe als auch das Gesundheitsministerium von Mississippi Ermittlungen wegen des Vorfalls aufgenommen.

