Erste Filiale geschlossen: Traditionsbäcker macht Standorte dicht – In München wird die erste Filiale eines Traditionsbäckers geschlossen. Es könnten weitere Standorte folgen. Ein Unternehmen, das seit fast 700 Jahren Brot backt, in München insbesondere seine beliebten Öko-Bauernbrote an die Kundschaft bringt, reagiert damit auf ein anhaltendes Problem. Es ist bei weitem nicht das erste der Branche.

Die Münchner Hofpfisterei betreibt 157 Filialen, auf denen ein blau-weißes Logo prangt. In Landkreis und Stadt München allein sind es bereits 88 Geschäftsstellen. Doch dabei wird es nicht bleiben, gleich mehrere Filialen wurden bereits in der bayerischen Hauptstadt geschlossen – für den Juni stehen weitere Schließungen auf der Tagesordnung. Eine Filiale in der Müllerstraße 51 zeigt im Schaufenster ein Plakat.

Dort steht zu lesen:

„Leider schließen wir unsere Filiale wegen Personalmangels“, so berichtet es die „tz“. In den Schaufenstern der Filialen der Hofpfisterei in der Barer Straße und in der Hohenzollernstraße ein ähnlicher Wortlaut. Der Traditionsbäcker reagierte. Unternehmenssprecher Thomas Lillpopp erläutert, dass man bei der Hofpfisterei angesichts des Personalmangels zunächst auf den Umstand eines Personalmangels reagieren wollte, indem man einige Filialen nur noch vormittags öffnete.

Doch dieser Schritt habe nicht ausgereicht, das verkürzte Angebot sei als kundenunfreundlich empfunden worden. Lillpopp: „Um die Personalprobleme zu lösen, schließen wir einzelne, kleinere und weniger profitable Filialen und verlagern das freiwerdende Personal auf andere Filialstandorte, um wieder verlässliche ganztägige Öffnungszeiten zu gewährleisten.“ Umsatzeinbußen machen Lillpopp zufolge auch der Hofpfisterei zu schaffen.

Inflationsbedingt sei die Zahl der Kunden zurückgegangen. Jeder einzelne Standort müsse nun überprüft werden, um wirtschaftlich arbeiten zu können, so der Sprecher.

Quelle: chip.de