Ex-Tennis-Profi macht nun in Erotik

Wenn man es sechsmal ins Einzel nach Wimbledon und dabei sogar in die dritte Runde schafft, dann hat man sportlich schon so einiges auf dem Kasten. Darauf möchte sich der ehemalige Tennis-Profi Ashley Harkleroad jedoch nicht ausruhen und strebt nun eine ganz andere Karriere an.

Die 37-jährige US-Amerikanerin macht nun in „OnlyFans“.

Wie Harkleroad in ihrer Instagram-Bio erklärt, postet sie „gerne hübsche Bilder“. Und das durchaus auch in etwas größerem Rahmen, zog sie sich doch bereits 2008 anlässlich der Olympischen Spiele damals in Peking für den US-Playboy aus.

Damit war sie nach Vanessa Menga überhaupt erst die zweite Tennisspielerin, die für das Magazin die Hüllen fallen ließ.

Doch offenbar wollte die zweifache Mutter nicht mit einem zweiten Platz in die Geschichte eingehen:

„Ich bin die erste Profi-Tennisspielerin, die jemals auf dem Cover des Playboys war und jetzt auf 'OnlyFans' zu sehen ist!“

Freizügige Sportlerinnen haben „OnlyFans“ aber längst für sich entdeckt. So räkeln sich auf der Plattform, auf der etwa Prominente exklusive, erotische Bilder gegen Geld anbieten können, bereits UFC-Star Paige VanZant. die Fußballerin Madelene Wright, Basketball-Star Liz Cambage und die ehemalige Rennfahrerin Renee Gracie in aufreizenden Posen für ihre zahlenden Fans.

Harkleroad schaffte es im Laufe ihrer Karriere bis auf Platz 39 der Weltrangliste und trat dabei gegen Größen wie Serena Williams und Maria Sharapova an. „Bild“ zufolge verdiente sie während ihrer sportlichen Laufbahn 1.022.094 US-Dollar Preisgeld (umgerechnet rund 970.000 Euro).

Auf „OnlyFans“ werden nun 9 Euro pro Monat fällig.

