Erst Polizistin, dann millionenschweres Erotik-Sternchen: OnlyFans-Model erklärt, warum es keine Dates hat – Charlotte Rose ist eine wahre Pionierin in Sachen OnlyFans: Als die Seite 2016 online ging, schmiss sie ihren Job als Polizistin hin und war seinerzeit eine von gerade einmal 100 Frauen, welche die Plattform nutzten, um mit Fans in Kontakt zu treten.

Zunächst präsentierte sie lediglich „zahme“ Inhalte und blieb damit innerhalb ihrer Wohlfühlgrenzen. Bis heute bietet Charlotte hauptsächlich Rollenspielszenarien an, in denen sie über die Kamera mit Fans interagiert.

„Es ist etwas Persönliches für mich, und ich habe eine Beziehung zu einer Handvoll meiner Fans aufgebaut, mit denen ich täglich spreche und die ich in- und auswendig kenne“, verrät Charlotte dem „Daily Star“.

„Ich kenne die Namen ihrer Kinder, ihre Berufe und weiß, wenn sie einen schlechten Tag haben – und wenn das der Fall ist, schicke ich ihnen eine Sprachnachricht und ein paar Bilder meiner Hunde, um sie aufzuheitern.“

„Viele Seiten sind hardcore, aber das mache ich nicht. Ich möchte, dass meine Seite anders ist.“

„Andere Mädchen sind schockiert, dass ich so viel verdiene, ohne mehr vor der Kamera zu machen“, erklärt Charlotte, die OnlyFans zu Beginn nicht als ernstzunehmende Einnahmequelle erachtet hatte.

Doch im gleichen Maße wie die Plattform Ende 2018 zu wachsen begann, investierte auch Charlotte immer mehr Zeit, bis sie schließlich 14 bis 16 Stunden pro Tag für ihr Profil aufwandte.

Und es sollte sich lohnen: Aus den anfänglichen 10.000 Pfund pro Monat sind mittlerweile bis zu 80.000 Pfund pro Monat geworden – über 96.000 Euro.

Das Model verdiente allein 2021 rund 1,8 Millionen Euro mit seinen Online-Aktivitäten, hat sich bisher aber nur einen einzigen teuren Gegenstand gegönnt: einen lilafarbenen Lamborghini im Wert von 320.000 Euro, auf den sie seit ihrer Kindheit ein Auge geworfen hatte.

Das Ganze hat jedoch auch seinen Preis.

Nun, da sie reich ist, fällt es der brünetten Schönheit schwer, sich zu verabreden – zu groß ist die Angst vor sogenannten „Goldgräbern“; also Leuten, die lediglich auf ihr Geld aus sind.

„Bei den Autos, die ich habe, mache ich mir Sorgen, dass ein Typ das sieht und denkt: ‚Jackpot, ich kann jeden Tag Supercars und Luxusautos fahren und in einem großen Haus leben‘. Aber ich bin ein ziemlich guter Menschenkenner, also denke ich, dass ich in der Lage wäre, diese Art von Typen zu erkennen.“

Zwar könnte Charlotte sich durchaus vorstellen, eine feste Bindung einzugehen, doch so weit ist es bisher nicht gekommen: „Nichts hat mich davon abgehalten, mich zu verabreden – ich wurde nur noch nie zu einem Date eingeladen!“

„Ich gehe nicht wirklich unter Leute, da ich immer arbeite, also treffe ich nicht wirklich viele neue Menschen. Ich schaue mir meine Nachrichtenanfragen auf Instagram nicht an, weil ich einfach Tausende davon bekomme und sie nie durchgehen würde.“

Sie fügt hinzu: „Die einzige Zeit, in der ich mit Jungs chatte, ist auf OnlyFans. Doch die meisten von ihnen sind gesichtslose, anonyme Typen. Und bei denen, die mir Bilder schicken, frage ich mich immer, ob sie es wirklich sind, die mich verarschen.“

„Ich habe mich so sehr auf meine Arbeit konzentriert, dass ich nie wirklich über ein Date nachgedacht habe, aber ich würde nicht nein sagen, wenn die richtige Person auftaucht.“

Die Frage nach dem idealen Date zu beantworten, fällt dem Model nicht leicht, das hin- und hergerissen ist zwischen einem Luxusurlaub und einem einfachen Imbiss mit seinem neuen Freund:

„In einer absoluten Traumwelt wäre es ein einsamer Strand auf den Malediven oder irgendwo bei Kerzenschein direkt am Meer. In der realen Welt wäre es wahrscheinlich ein Big Mac und ein Erdbeermilchshake von McDonald's.“

Quellen: dailystar.co.uk , tag24.de