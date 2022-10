Erst 13 und 14 Jahre alt: Kinder rauben Tankstelle aus – Im niedersächsischen Fredenbeck gelang es der Polizei, zwei Personen zu fassen, die kurz zuvor mit Waffen in den Händen eine Tankstelle überfallen hatten. Auffällig an diesem Fall ist das Alter der beiden Täter: Diese waren nämlich gerade erst 13 und 14 Jahre alt.

Wie die Polizei mitteilte, hätten die beiden Jugendlichen fünf Menschen mit vermeintlichen Schusswaffen bedroht, um der 72-jährigen Kassiererin der Tankstelle Bargeld abzunehmen. Die beiden Täter flohen daraufhin mit ihrer Beute.

Die Polizei setzte auf der Suche nach ihnen Streifenwagen und Hubschrauber ein, und konnte die Flüchtigen mithilfe von Zeugen bereits nach etwa 90 Minuten fassen. Die zwei Jugendlichen wurden anschließend auf dem Polizeirevier befragt.

Da der 13-jährige Täter noch nicht einmal strafmündig ist, wurde dieser in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten gegeben. Sein 14-jähriger Komplize verbrachte die Nacht hingegen im Polizeigewahrsam, bis er am nächsten Tag in Ermangelung von Haftgründen ebenfalls wieder freigelassen wurde.

Die Wohnung des Jungen wurde durchsucht, wobei die Polizei Beweismittel sicherstellte. Nach letzten Erkenntnissen seien die für den Überfall verwendeten Waffen nicht echt gewesen. Die Behörden ermitteln nun wegen Raubes.

Quelle: focus.de