Erotikportal P*rnHub: Suchfavoriten der Deutschen veröffentlicht – Alljährlich bringt „PornHub“, eines der größten Portale für Erwachseneninhalte, Statistiken heraus, welche Form pikanter Video-Kurzweil weltweit, aber auch nach Ländern aufgeschlüsselt am meisten Suchen erlebt. Selbstverständlich gibt es auch eine Liste der Suchen nach schlüpfrigem Filmvergnügen aus der Bundesrepublik. Diese möchten wir euch nicht vorenthalten.

Wie „Bild“ berichtet, hat man bei „PornHub“ einmal mehr für seinen Jahresrückblick die Daten der gewaltigen Nutzerschar ausgewertet. Wie auch in Vorjahren liegen demnach die Suchbegriffe „german“ sowie „deutsch“ auf Platz eins bzw. Platz zwei. Bronze konnte sich keine Sprache sichern, sondern vielmehr die Vorliebe für Fans älterer Damen: Das Wort „Milf“ ist der dritthäufigste Suchbegriff. „Bild“ knöpfte sich auch den Rest der Suchliste vor und offenbarte die späteren Plätze.

Nur knapp das Siegertreppchen verpassten folgende Begriffe auf Platz vier bis Platz acht:

„turkish“, „anal“, „lesbian“, „hentai“ und last but not least „big ass“. „Hentai“ steht dabei für eine Kategorie von Anime, also japanische Zeichentrickfilme, in denen es pikanter bis derbe werden kann. Wie man bei „Bild“ erläutert, ist das beliebte Porno-Genre auf der diesjährigen Liste im Vergleich zum Vorjahr um drei Plätze zurückgefallen. Jeweils Platz neun und zehn der Top Ten sicherten sich die Suchbegriffe „massage“ und „amateur“. Gewinner ist übrigens hierzulande der Suchbegriff „curvy german“.

Die Suche nach üppigen deutschen Schönheiten konnte um dralle 833 Prozent zulegen, international gehen Pornos mit Analverkehr laut „Bild“ mit 408 Prozent Zuwachs als Sieger des Vergleichs hervor. Doch nicht nur Genres und Praktiken wurden gesucht – es werden natürlich auch konkrete Darstellerinnen von Nutzern eingegeben. Besonders beliebt in dieser Reihenfolge: Lana Rhoades, Mia Khalifa, Eva Elfie, Fiona Fuchs und Abella Danger.

Weitere interessante Details:

Im weltweiten Vergleich sind die Deutschen die siebthäufigsten Porno-Gucker unter allen Nutzern des Portals. So legten die hiesigen Nutzer einen ganzen Platz beim Schauen der meisten Heimatfilme zu. In Sachen durchschnittlicher Verweildauer (10 Minuten und 16 Sekunden pro Seitenbesuch) machte Deutschland einen Sprung ganze 27 Plätze die Liste hinauf. Mehr Pornos als hierzulande schaut man nur noch in den Vereinigten Staaten, England, Frankreich, Japan Mexiko und Italien.

Dabei sind mitnichten alle „PornHub“-User aus Deutschland Männer: Ganze 26 Prozent sind Nutzerinnen – weltweit sind es gar 36 Prozent, wie „Bild“ erläutert. Die meisten Menschen, die sich Pornos ansehen, liegen in der Altersgruppe zwischen 18 und 24 (34 Prozent). 77 Prozent aller Nutzer schauen sich ihre pikanten Clips per Smartphone an – generell schauen ältere Nutzer weniger Content. Auch in Sachen Feiertage hält die Statistik ein interessantes Schmankerl bereit:

Am Heiligabend schauen die User auf „PornHub“ im Schnitt 33 Prozent weniger als im restlichen Jahr, an Silvester fällt die Zahl gar um 43 Prozent.

Quelle: bild.de