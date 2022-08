Erotik-Star erinnert sich: Als Lehrerin konnte sie Oberweite nicht mehr verstecken – Die Erotikdarstellerin Lexi Luna hat einen extremen Lebenswandel hinter sich, arbeitete sie doch ursprünglich als Lehrerin an einer Grundschule. Nachdem sie sich dort mit Blick auf ihre üppige Oberweite aber immer unwohler fühlte, wendete sie sich der Erwachsenen-Unterhaltung zu, ist mittlerweile erfolgreiche Pornodarstellerin und teilt Videos und Bilder auf OnlyFans.

In ihrem Podcast „Dudes Do Better“ erzählt Lexi einem befreundeten Pornostar namens Lisa Ann, wie sie seinerzeit still und heimlich damit begann, sexy Bilder auf einer Fetisch-Website zu veröffentlichen.

Darauf folgte eine Brustvergrößerung mit unerwarteten Folgen.

„Ich hatte mir gerade die Brüste machen lassen und unterrichtete die vierte Klasse. Ich habe es in den Frühlingsferien gemacht und habe die Jungs um den Verstand gebracht“, erinnert sich Lexi lachend.

„Bis zum heutigen Tag denke ich: ‚Oh mein Gott, ich habe sie für ihr ganzes Leben gezeichnet‘, weil ich versucht habe, [meine Brüste] unter großen Schul-T-Shirts zu verstecken, aber man kann ein Doppel-D-Körbchen nicht verstecken, das geht einfach nicht.“

Ihre neuen Brüste gaben ihr das Selbstvertrauen, welches ihr zuvor immer gefehlt hatte.

Zwar sei sie immer intelligent und sehr selbstbewusst gewesen, „aber ich habe mich mit meinen kleinen Brüsten nie sehr weiblich gefühlt.“

Als Lexi dann im Sommer ihren Job als Lehrerin verlor, kam sie ins Grübeln: „Ich dachte mir: ‚Okay, was soll's, ich habe drei Monate Zeit, um herauszufinden, was ich tun werde, wahrscheinlich werde ich wieder im Klassenzimmer landen‘.“

Soweit sollte es jedoch nicht kommen, da schließlich die Erotik-Branche auf Lexi aufmerksam wurde und ihr ein erstes Angebot machte.

„Also bin ich im Juni nach Florida gefahren und habe meine erste Club-Domme-Szene gedreht, und das hat meine Fetisch-Erfahrung mit dieser ganz neuen Erfahrung vor der Kamera verbunden, und der Rest ist Geschichte.“

Eine Geschichte, die sich für die 33-Jährige als äußerst lukrativ erweisen sollte, wurde sie mittlerweile doch für verschiedene Branchenpreise nominiert und hat sogar ein Sexpuppenmodell auf den Markt gebracht, mit dem sich ihre Fans ihre ganz persönliche Lexi nach Hause holen können.

Quellen: dailystar.co.uk , tag24.de