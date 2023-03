Erläuterungen vom Scheidungs-Coach: Zehn Anzeichen für einen untreuen Partner – Niemand wird gerne von seinem Partner oder gar Lebensgefährten betrogen. Was für die einen ein vermeintlich harmloser Seitensprung ist, verletzt andere schwer. Die Scheidungsexpertin Sarah Woodward, die hauptberuflich Paare coacht, hat für einen Medienbericht zehn mögliche Anzeichen für einen untreuen Partner aufgelistet. Dabei sollte man auf sein Bauchgefühl hören.

In einem Interview mit dem Portal „Fabulous“ erklärte Woodward, dass eines der ersten Anzeichen sei, wenn man sich nicht mehr „trifft und Dinge unternimmt, die man früher zusammen genossen hat“. Das erste Anzeichen sei also, dass man keine hochwertige Zeit miteinander verbringe. „Vielleicht verbringt [der Partner] mehr Zeit mit Freunden, hat plötzlich eine neue Bekanntschaft, mit der man Zeit verbringt, oder spricht plötzlich über einen Kollegen bei der Arbeit“.

Woodward weiter über die Partner:

„Vielleicht fragen sie nicht mehr, wie der Tag war oder was man gemacht hat, und zeigen kein Interesse mehr an ihrem Leben. Es gibt kaum noch Gespräche zwischen Ihnen, und das Geflirte zwischen Ihnen ist verschwunden. Sie sagen Ihnen nicht mehr, dass sie Sie lieben, und alle Zuneigung ist verschwunden“. Ein zweiter Hinweis könnte sein, dass der Partner abends länger wegbleibt oder ständig von Spät- oder Nachtschichten spricht. Auch plötzliche „Dienstreisen“ in letzter Minute, die es vorher nicht gab, könnten ein Hinweis sein.

Die Beraterin: „Man hat das Gefühl, er will gar nicht mehr zu Hause sein, und wenn er weg ist, meldet er sich nicht und ist nicht erreichbar“. Ein gutes Stichwort für Hinweis 3: Geheimniskrämerei. Die Art und Weise, wie ein Partner sein Smartphone nutzt, soll Hinweise auf das Vertrauen in der Partnerschaft geben können.

Woodward erklärt:

„Sie [die Partner] nehmen es [ihr Telefon] überall mit hin, und das ist eine Verhaltensänderung. Sie nehmen Anrufe zu seltsamen Tageszeiten entgegen und gehen zum Reden nach draußen. Vielleicht haben sie das Passwort für ihren Computer geändert. Haben Sie das Gefühl, dass sie etwas vor Ihnen verbergen wollen?“ Auch das genaue Gegenteil kann ein Hinweis sein: Partner, die sich plötzlich enorm für die Pläne des anderen interessieren, wissen wollen, was am Tag, in der Woche oder am Wochenende ansteht.

Dahinter kann sich alles andere als liebevolles Interesse am Partner verbergen: „Das kann ein Zeichen dafür sein, dass er versucht, in Ihrer Abwesenheit Zeit mit jemand anderem zu verbringen, weil er sich dann keine Ausreden einfallen lassen muss“, sagt die Scheidungsberaterin. Ein weiterer Hinweis könnte sein, dass die Partner häufiger ins Fitnessstudio gehen und mehr auf ihr Äußeres achten, vor allem, wenn sie sich in den Jahren ihrer Beziehung gerne haben gehen lassen.

Liegt kein einschneidendes gesundheitliches Ereignis mit Arztbesuch oder ein neues Fitnessbewusstsein zugrunde, kann es auch unangenehme Gründe geben:

Vielleicht, so Expertin Woodward, geht es eher darum, eine neue Flamme mit einem fitten Körper und Ausdauer im Bett zu beeindrucken: „Machen sie [die Partner] sich Sorgen um ihr Gewicht und achten mehr auf ihre Ernährung und das, was sie essen – wo sie sich früher nicht darum geschert haben?“ In eine ähnliche Richtung geht demnach die Aufwertung der Garderobe des Partners – wenn jemand plötzlich darauf achtet, immer schick gekleidet zu sein. Es ist auch möglich, dass ein kompletter Stilwechsel stattfindet, indem „neue Kleidung gekauft wird“.

Vielleicht achte ein Partner allgemein auch „viel mehr darauf, wie er gekleidet ist“. Ein weiteres Indiz, so die Expertin, könne das Kaufverhalten einer Person darstellen. Wenn Geld von einem gemeinsamen Konto abgehoben, aber nicht ausgegeben werde, könne es etwa „für Barzahlungen in Hotels“ bei einem Rendezvous verwendet werden. Ein weiteres gutes Indiz sei Flaute im gemeinsamen Bett. Ein heikles Thema, aber im Zusammenspiel mit den anderen genannten Faktoren könnte es bedeuten, dass der Mangel an Sex auf Untreue zurückzuführen ist.

Doch auch das genaue Gegenteil könne von Bedeutung sein:

Passiert plötzlich mehr im Bett, könnte dies der Expertin zufolge daran liegen, dass ein Partner durch seine Affäre vermehrt Lust auf Sex verspürt und sich sogar „abenteuerlicher“ in den Laken fühlt als früher. Dies gilt auch, wenn jemand plötzlich mehr Mühe in seine Beziehung investiert als zuvor. Was wie eine feine Geste klingt, die aus Zuneigung und Liebe geschieht, könnte sich auch als darstellen, Schuldgefühle wegen eines Seitensprungs zu übertünchen. Woodward:

„Es kann sein, dass er Ihnen mehr Aufmerksamkeit schenkt als sonst, mehr Zuneigung zeigt, mehr bei der Hausarbeit hilft oder Ihnen grundlos Blumen und Geschenke kauft, was eine Veränderung seines normalen Verhaltens darstellt.“ Ein weiteres starkes Indiz, dass etwas grundsätzlich im Argen liegt: Lügen, bei denen man den Partner ertappt. Werden diese dabei der Expertin zufolge „defensiv oder wütend“, kreieren gar eine „ausgeschmückte Geschichte mit mehr Details, als nötig wären“, solle man hellhörig werden.

Insbesondere, wenn der ertappte Partner einem dann auch noch Vorwürfe mache:

Demnach sollten in diesem Fall sämtliche Alarmglocken schrillen, wie es bei „LADbible“ heißt. Abschließend fasst der Artikel zusammen: Hat man ein Bauchgefühl oder es werden gleich mehrere dieser Anzeichen erfüllt, muss das keineswegs sofort ein Trennungsgrund sein. Vielmehr sollte man das Gespräch suchen und gemeinsam herausfinden, was los ist, „um hoffentlich Seelenfrieden zu finden“, wie die Beraterin betont.

