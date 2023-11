Erhöhung der Rundfunkbeiträge: Erstes Bundesland sagt "Nein" – Wie kürzlich bekannt wurde, wird vonseiten der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) voraussichtlich eine Empfehlung für die Erhöhung der Rundfunkbeiträge erfolgen. Doch diesmal dürfte sich gegen diesen Vorschlag deutlich mehr Widerstand aus den Reihen der Ministerpräsidenten der Länder regen als beim letzten Mal. Seinerzeit stellte sich lediglich Sachsen-Anhalt quer und wurde daraufhin vom Bundesverfassungsgericht gerügt.

Noch ist nichts offiziell.

Informationen der DPA zufolge zieht die KEF aber ab 2025 eine Erhöhung von 58 Cent in Erwägung. Damit würde die Zwangsgebühr von aktuell 18,36 Euro auf künftig 18,94 Euro steigen.

Im Rahmen eines Interviews mit der "Süddeutschen Zeitung" hat sich Brandenburgs Staatssekretär Benjamin Grimm nun zu den Berichten geäußert und dabei die ablehnende Haltung seiner Regierung zu diesem Thema deutlich gemacht.

Wie Grimm erklärt, sehe er mit Blick auf den RBB-Skandal und die mangelnde Akzeptanz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Bevölkerung keine Grundlage für eine Erhöhung.

Grimm zufolge sollten die Sender stattdessen die bereits 2016 zugesagten Sparmaßnahmen umsetzen.

"Es gibt tausend Möglichkeiten, wie man im System des öffentlichen Rundfunks Geld einsparen kann. Das fängt mit einer gemeinsamen Mediathek von ARD und ZDF an, geht über Gemeinschaftseinrichtungen und Gehälter bis hin zu den Immobilien. All das muss auf den Prüfstand", so Grimm.

