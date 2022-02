Erhebliches Risiko: Illegale Glücksspielautomaten in Deutschland – Glücksspiele erfreuen sich hierzulande seit jeher einer gewissen Beliebtheit. Doch damit geht eine große Gefahr der Spielsucht einher. Mittlerweile tut sich im Bereich solcher Geräte ein neues großes Risiko auf: Die Rede ist von den illegalen Glücksspielautomaten, welche den deutschen Markt überschwemmen.

Denn bei den sogenannten „Fun Games“ ist es möglich, fast ohne Limit zu spielen – inklusive eines damit einhergehenden enormen Verlustrisikos. Das zeigt nun auch eine neue Feldstudie auf, die in Deutschland nicht zugelassene Glücksspielautomaten ins Visier genommen hat. Hierzu musste Jürgen Trümper vom Arbeitskreis gegen Spielsucht selbst aktiv werden, da es natürlich bei den illegalen Glücksspielautomaten keine Meldedaten gibt.

Jeder dritte Glückspielautomat illegal

Also machte sich Trümper für seine Studie mit dem Titel „Einblicke in den illegalen Glücksspielmarkt 2021“ selbst auf die Suche. Im Zeitraum von Juni bis Oktober letzten Jahres besuchte er insgesamt 1.408 Örtlichkeiten in 150 Kommunen in 13 Bundesländern. Die nicht zugelassenen Automaten finden sich generell meist in fadenscheinigen Gastrobetrieben und Wettannahmestellen – aber auch in Hinterzimmern von Kneipen oder in Kulturvereinen.

Trümper fand die illegalen Glücksspielautomaten aber nicht nur in sozialen Brennpunkten, sondern flächendeckend in Deutschland. Die Bilanz der beeindruckenden Feldstudie zeigt, dass in ganzen 44,5 Prozent der untersuchten Einrichtungen illegale Spielautomaten zu finden waren, die oftmals direkt neben den Legalen standen. Demnach war jeder dritte Glückspielautomat illegal – heißt in Zahlen: 32,8 Prozent von insgesamt 3.337 Geräten.

Das Versprechen des schnellen und großen Geldes

Laut der Studie war hierbei Hamburg der Fun-Game-Hotspot, was der Stadt auch selbst bekannt ist. So schätzt das Glücksspielreferat der Innenbehörde Hamburgs, dass dort in mehr als 150 Betrieben und Kulturvereinen illegale Spielautomaten aufgestellt wurden. Die besagten illegalen Glücksspielautomaten versprechen mit ihren „Fun Games“ immer das schnelle und große Geld, doch ist demgegenüber das Verlustrisiko riesig.

Deshalb warnt Trümper gegenüber der Deutschen Presse-Agentur: „Es gibt überhaupt keinen Spielerschutz, keine Spielpause. Sie können mit wesentlich höheren Einsätzen spielen.“ So habe er zum Beispiel ein Gerät getestet „bei dem konnte man in der Spitze für zweieinhalb Sekunden sogenannten Spielspaß 300 Euro einsetzen, natürlich auch mit der entsprechenden Gewinnerwartung.“

Haus und Hof verspielen

Pures Gift, vor allem für Menschen, welche in die Kategorie der problematischen oder pathologischen Spieler fallen, „die dann auch bereit sind, Haus und Hof an den Geräten zu verlieren“. Jürgen Trümper erklärt: „Das sind süchtige, kranke Menschen, deren Krankheit hier mittels der Geräte in einem Maß ausgebeutet wird, das ins Unerträgliche geht.“

Laut der Studie ist vor allem die Wahrscheinlichkeit für eine krankhafte Spielsucht insbesondere bei Geldspielautomaten am höchsten. Dem folgen Pokern sowie Sportwetten, die ebenfalls eine hohe Spielsuchtgefahr aufweisen. Solche Fun-Game-Automaten kommen meist aus China oder Osteuropa und kosten zwischen 1.700 und 3.000 Euro.

Der Kauf eines solchen Automaten ist dabei ganz legal, nur das Aufstellen dieser ist eine Ordnungswidrigkeit. Allerdings geht die Rechtsprechung mittlerweile immer mehr in die Richtung, dass die Aufstellung derlei Automaten mit dem Tatverdacht auf illegales Glücksspiel einhergeht, was wiederum eine Straftat wäre. Genaue Zahlen über die Fun-Game-Geräte gibt es derzeit leider noch nicht. Schätzungen zufolge sollen es bereits 2008 bundesweit bis zu 120.000 gewesen sein – ihre Anzahl dürfte somit heute um ein Vielfaches höher liegen.

„Viele Ordnungsämter sind personell unterbesetzt“

In den letzten Jahren wurden die Auflagen für die legalen Geräte immer strenger, wie die Limitierung von Einsatz- und Verlustmöglichkeiten oder die Spieldauer. Allerdings müsse man laut Trümper viel stärker gegen die Aufstellung illegaler Fun Games vorgehen. Um dies zu schaffen, benötige es aber mehr Personal, um stärkere Kontrollen zu ermöglichen.

Doch da liegt laut Jürgen Trümper das Problem: „Viele Ordnungsämter sind personell unterbesetzt, mit sehr vielen, sehr unterschiedlichen Aufgaben betraut – und die Kontrolle von Spielstätten ist hier nur ein Unterpunkt. Zudem sind die Mitarbeiter häufig nur unzureichend geschult.“