Erfolg für Raum-Projekt des Tesla-Chefs: SpaceX-Rakete landet wohlbehalten – Vier Mal hat das Raumfahrt-Projekt SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk einen Versuch unternommen, einen Prototypen seiner Raketen für das „Starship“ genannte Projekt zu starten und dann sicher zu landen. Vier Mal waren die Versuche gescheitert – diesmal gab es keine spektakuläre Explosion, kein Scheitern zu sehen, SN-15 landete sicher. Im Video erlebt ihr diesen Meilenstein der privaten Raumfahrt.

In Boca Chica, Texas (USA) erfolgte der Start der Rakete „Starship SN15“, die sicher landete, obgleich an ihrem Heck noch direkt nach der Landung Flammen züngelten – laut einem Kommentator des testbegleitenden Streams sei dies jedoch kein Grund zur Beunruhigung. Die Feuer wurden rasch bekämpft, Gefahren für die Umgebung bestanden zudem wohl nicht, da der Test in einem sandigen Ödland in dem US-Bundesstaat erfolgte.

Tesla-/SpaceX-Vordenker Elon Musk kommentierte via Twitter: „Starship-Landung nominal“

Auch SpaceX-Ingenieur John Insprucker wurde von der „New York Times“ zitiert: „Wir sind unten, Starship ist gelandet.“ Der Erfolg stellt einen weiteren Meilenstein das Privatunternehmen dar, das erst unlängst von der NASA den Auftrag erhielt, ein erstes kommerzielles Landegerät zu konzipieren, um zwei Astronauten auf den Mond zu bringen. Umfang des Auftrags: umgerechnet 2,41 Milliarden Euro.

Das „Starship“-Projekt von Musk verfolgt ambitionierte Pläne, die Mondlande-Projekte bilden dabei nur das Sprungbrett – das Ziel ist der Mars, sollte die Mondmission erfolgreich verlaufen. Diese könnte bereits 2024 starten, heißt es laut Medienberichten. Als Nächstes soll dann der Rote Planet an die Reihe kommen.

