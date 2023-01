Er zeugte 800 Kinder: Schildkröten-Libido rettet Art vor dem Aussterben – Die Galápagos-Riesenschildkröte Diego ist ein wahrer Held mit einer ganz besonderen Superkraft: eine schier unerschöpfliche Libido. Als Inbegriff eines Alpha-Männchens hat Diego nämlich einen immens wichtigen Beitrag dazu geleistet, seine gesamte Art zu retten.

Diego wurde vor etwa 50 Jahren vom Zoo in San Diego auf die Galápagos-Insel Santa Cruz gebracht, um dort zusammen mit 15 anderen Schildkröten an einem Zuchtprogramm im Fausto Llerena Schildkrötenzentrum teilzunehmen.

Seinerzeit gab es nur noch zwei Männchen und zwölf Weibchen in der freien Wildbahn ihres natürlichen Lebensraumes.

Doch dann kam Diego und zeugte bis zu seinem wohlverdienten Ruhestand im Jahr 2020 ganze 800 Nachkommen und stemmte damit alleine ganze 40 Prozent der geschätzt 2.000 Schildkröten, die im Rahmen des Programms geboren wurden.

Durch seinen ungezügelten Fortpflanzungsdrang trug Diego also maßgeblich dazu bei, seine Art Chelonoidis hoodensis vor dem Aussterben zu bewahren.

Für die Wissenschaftler interessant zu beobachten war dabei, dass Diego bei den Weibchen beliebter war als die anderen Männchen des Zuchtprogrammes.

James P. Gibbs, Professor für Umwelt- und Waldbiologie an der State University of New York in Syracuse, ging von daher soweit, Diego als „große Persönlichkeit“ zu beschreiben.

Der „New York Times“ erklärte er, dass Diego „ziemlich aggressiv, aktiv und lautstark in seinem Paarungsverhalten“ gewesen sei.

„Ich denke, dass er daher die meiste Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat.“

Mit einem Gewicht von etwa 80 Kilo, einer Länge von 90 Zentimetern und einer Größe von einem Meter, wenn es sich voll ausgestreckt, ist das Tier allerdings auch ein Prachtexemplar seiner Art.

Doch irgendwann war auch seine Zeit gekommen – 2020 ging Diego in Rente, die er gemeinsam mit 25 anderen Schildkröten auf der abgelegenen und unbewohnten Insel Española am südlichsten Ende des Galápagos-Archipels verbringen darf.

Professor Gibbs sprach in diesem Zusammenhang von einem wichtigen Kapitel, das damit geschlossen werde, und ergänzte, dass Diego „nach Jahrzehnten der Zucht in Gefangenschaft und der Rettung seiner Art vor dem Aussterben“ nach Hause zurückkehrt.

Ecuadors Umweltminister Paulo Proano Andrade nannte es gar das Ende einer Ära.

