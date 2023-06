Er wollte nicht zahlen: 12-Jähriger nach Erpressung bewusstlos geprügelt – Es ist kein Geheimnis, dass die Gewalt auf deutschen Schulhöfen immer weiter zunimmt. Beleidigungen, Prügel und sogar Erpressung und Misshandlung sind leider schon lange keine Einzelfälle mehr. Die aktuell bittere Spitze des Eisbergs ist ein Vorfall aus Hannover, der dazu führte, dass ein Zwölfjähriger bewusstlos geschlagen wurde.

Der Sechstklässler an einer Gesamtschule war zuvor über Wochen hinweg von einem Mitschüler erpresst worden. Polizeisprecherin Ina Spellerberg erklärte gegenüber „Bild“: „Er verlangte Gutscheine für Playstation-Spiele, um sich etwa Spielfiguren kaufen zu können.“

Der Junge wollte nicht zahlen, woraufhin sein Erpresser drohte, dass man sich bald um ihn „kümmern“ werde.

Das Opfer wagte es nicht, sich jemandem anzuvertrauen, und bemerkte dann schließlich, dass ihm eine Gruppe von fünf Jugendlichen auf dem Heimweg folgte. Spellerberg: „Sie trugen schwarze Kappen, weite Hosen und waren alle älter.“

In dem Versuch, seine Verfolger anzuhängen, wechselte der Zwölfjährige zweimal die Bahn, stieg wahllos aus und versuchte zu fliehen, wurde dann aber letzten Endes in Langenhangen in der Liebigstraße umzingelt.

„Ein Täter schlug ihn mehrmals mit den Fäusten, sprühte eine Art Deo in Mund und Augen. Der Junge brach bewusstlos zusammen.“

Anwohner riefen schließlich die Polizei, woraufhin das Kind in eine Klinik gebracht wurde. Wie es heißt, gehe es ihm den Umständen entsprechend gut und er besuche inzwischen wieder die Schule.

Ob und inwieweit nun gegen die Täter ermittelt wird, bleibt uns der Bericht leider schuldig.

