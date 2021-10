Vater schießt Spanner nieder – Die Eltern eines 10-jährigen Mädchens erwischten einen Mann, als dieser durch das Fenster des Kindes spähte und sich dabei angeblich selbst befriedigt haben soll. Nach einer Verfolgung stellten sie den Spanner und die Situation eskalierte.

Das Ganze ereignete sich in Harris County im US-Bundesstaat Texas

„Sie schaut zum Fenster rüber und dieser Typ steht an ihrem Fenster“, erklärte die Mutter des Mädchens, die unbekannt bleiben möchte, gegenüber einem lokalen TV-Sender. „Ich kann nicht sagen, dass er versucht hat, meiner Tochter die Unschuld zu nehmen – er hat meiner Tochter die Unschuld genommen.“

Die Frau schildert, dass sie ihr Kind schreien gehört habe. Sie und ihr Mann seinen dann bewaffnet aus dem Haus gestürmt, um den mutmaßlichen Spanner zu stellen und mit der Tat zu konfrontieren. Dieser zeigte sich zunächst unbeeindruckt und wollte sich vom Ort des Geschehens entfernen.

Daraufhin die Mutter: „Sie gehen nirgendwo hin!“

Die Eltern, beide im Besitz einer Lizenz für Handfeuerwaffen, forderten den Verdächtigen auf, sich zu Boden zu legen. Der angetrunkene Mann kam dem jedoch nicht nach, entschuldigte sich und machte sich auf zu einer nahegelegene Tankstelle.

Das Elternpaar folgte ihm und stellte den Mann auf dem Parkplatz mit den Waffen im Anschlag erneut. Während die Mutter den Verdächtigen in Schach halten sollte, betrat der Vater die Tankstelle, um die Angestellten zu bitten, die Polizei zu rufen.

Draußen gelang es dem Täter derweil, der Frau die Waffe zu entreißen und diese auf sie zu richten

Als der Vater dies sah, zögerte er nicht lange und feuerte auf den Mann. Er selber sollte später gegenüber dem Sender „ABC 13“ zu Protokoll geben, dass er glaube, ihn viermal getroffen zu haben – zweimal in die Brust, einmal in den Bauch und einmal in die Seite.

Der Verletzte wurde ins Krankenhaus eingeliefert und befindet sich offiziellen Angaben zufolge in einem kritischen aber stabilen Zustand.

Die Mutter erklärte später: „Wir wollten nicht, dass auf diesen Typen geschossen wird. Wir haben darauf gewartet, dass die Polizei ihn festnimmt, denn ich bin mir ziemlich sicher, wenn er das meinen Kindern angetan hat, tut er es auch vielen anderen Kindern da draußen an. Wir beten für den Verdächtigen und wir beten auch für seine Familie.“

Der Vater wird sich für seine Tat nun vor Gericht verantworten müssen.

