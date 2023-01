Er pumpte unterm Pult: Richter masturbierte 15-mal bei Verhandlungen – Es geschieht nicht aller Tage, dass ein Richter zu einer Haftstrafe verurteilt wird. Noch dazu ein Mann, der 23 vermeintlich untadelige Jahre auf der Richterbank hinter dem Pult saß und dort recht sprach. Doch dem einstigen Richter Donald Thompson wurde 2004 zur Last gelegt, sich unsittlich entblößt zu haben – noch dazu während der Verhandlungen in Richterrobe. Nicht der einzige Grund, aus dem er 2006 selbst die Amtsrobe gegen Gefängniskluft tauschte.

Donald Thompson befriedigte sich während der Verhandlungen selbst, wobei er eine Penispumpe unter seiner Robe zum Einsatz brachte. Dafür wurde der seinerzeit 59-Jährige 2006 zu vier Jahren Haft aufgrund unsittlicher Entblößung in seinem Gerichtssaal in Creek County verurteilt. Zudem musste er eine Geldstrafe in Höhe von umgerechnet rund 38.000 Euro zahlen.

Einblicke in den Fall lieferte eine Gerichtsreporterin:

Lisa Foster gab gegenüber den Behörden an, dass sie Thompson seine Pumpe während einer besonders langwierigen Gerichtsverhandlung im August 2003 beinahe täglich einsetzen sah. Was dem Fall noch mehr Brisanz verleiht, ist die Tatsache, dass seinerzeit ein Mord verhandelt wurde, bei dem einem Mann vorgeworfen wurde ein Kleinkind zu Tode geschüttelt zu haben. Die Gerichtsreporterin Foster schilderte, wie der Großvater des Kindes gerade eine emotionale Aussage vor Gericht tätigte.

Der Mann habe „wirklich Tränen in den Augen“ gehabt, so Foster, „und der Richter saß da oben und pumpte mit seiner Pumpe. Es war übelkeiterregend.“ Auch gab sie an, Thompson habe sich zwischen 2001 und 2003 mindestens 15-mal entblößt. Verraten hatte den früheren Richter am Ende sein Sexspielzeug – Zeugen im Gerichtssaal hörten das Zischen der Luftdruckmechanik der Penispumpe unter dem Schreibtisch. Die Polizei nahm direkt im Saal Beweise auf.

Ex-Richter Thompson sollte den Vorfall später kommentieren:

So gab der verheiratete dreifache Familienvater an, dass er die Pumpe von einem engen Freund als Geschenk beim Angeln erhalten habe. Wörtlich sagte der Ex-Richter: „Ich habe das nicht verheimlicht. Wenn ich so zurückblicke, hätte ich sie wohl wegwerfen sollen.“ Weiter sagte er aus, er habe auf der Richterbank „den Griff der Pumpe wohl gedankenverloren gequetscht“, aber sie nie benutzt, um sich selbst Genuss zu verschaffen. Dem einstigen Richter wurde im Zuge des Urteils die Pension gekürzt.

Nach 20 Monaten im Gefängnis wurde er 2008 entlassen. Doch damit war das Ende seines Abstiegs nicht erreicht: 2009 wurde er wegen Führens eines Fahrzeugs unter Alkohol- oder Drogeneinfluss für schuldig befunden, ebenso wurde er 2011 für das gleiche Vergehen angezeigt. Zudem legte man ihm seinerzeit Besitz einer kontrollierten gefährlichen Substanz nach einer früheren strafrechtlichen Verurteilung und Besitz einer kontrollierten Substanz ohne Rezept nach einer früheren strafrechtlichen Verurteilung zur Last.

Noch im selben Jahr stand der frühere Richter wieder vor dem Pult: Er soll eine Ex-Freundin gestalkt haben – die Vorwürfe wurden jedoch fallengelassen.

