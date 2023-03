Er drohte mit Amoktat an Schule: Polizei stellt 16-Jährigem Einsatzkosten in Rechnung – Nachdem der Schulleiter des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums in Krefeld am 23. Januar 2023 per Mail die Androhung eines Amoklaufes an seiner Schule erhalten hatte, alarmierte er sofort die Polizei, die daraufhin einen großangelegten Einsatz startete. Glücklicherweise war dieser von Erfolg gekrönt: Nur einen Tag später hatten die Beamten einen 16-Jährigen als Urheber der Nachricht ermittelt.

Nun soll dieser wegen der erheblichen Kosten, die der Polizeieinsatz nach sich zog, zur Kasse gebeten werden.

Der Baden-Württemberger hatte zuvor den E-Mail-Account eines Schülers gehackt und dessen Mailadresse für die Drohung verwendet, die neben der Schulleitung auch an Lehrer und Schüler ging. Da er dabei auch Äußerungen wie „Heil Hitler“ tätigte, läuft gegen den Jugendlichen nicht nur ein Ermittlungsverfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens, sondern auch wegen Volksverhetzung.

Wenn nun ein Täter, wie in diesem Falle, gegenüber anderen Personen eine Gefahrenlage vortäuscht, und von daher damit zu rechnen ist, dass die Polizei eingeschaltet wird, kann diese die Kosten für den Einsatz zu Abwehr eben jener angedrohten Gefahr dem Urheber in Rechnung stellen.

Mit Blick auf die Aktion in Krefeld summieren sich diese auf genau 37.795,69 Euro, die vor allem für die Stundenlöhne der etlichen Beamten und Angestellten anfielen, die am 23. Januar und am Folgetag an den Ermittlungen beteiligt waren.

Polizeipräsidentin Ursula Mecklenbrauck erklärt: „Grundsätzlich stellen wir Kosten, die für die Erfüllung unseres gesetzmäßigen Auftrags entstehen, nicht in Rechnung. Aber das hier ist schon ein besonderer Fall. Hier hat jemand eine Gefahr für das Leben vieler Menschen vorgetäuscht und einen großen Polizeieinsatz in der Schule provoziert. Und das wollte er dann auch noch einem Schüler des Gymnasiums in die Schuhe schieben.“

„Für die Kosten sollte der Verursacher aufkommen und nicht der Steuerzahler.“

Der Täter, der im Zuge der polizeilichen Vernehmung gestanden hatte, kann sich nun bis Mitte April zu dem anstehenden Kostenbescheid äußern. Zwar gilt er mit seinen 16 Jahren noch als minderjährig, das entbindet ihn jedoch nicht von seiner Zahlungspflicht.

