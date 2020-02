Autor: Bernhard Trecksel

Epischer „Hochzeitstanz“: Familie tanzt Haka für das Brautpaar – Zu einer Hochzeit, die ja bekanntermaßen der schönste Tag im Leben zweier Menschen werden soll, gehört eine ganze Wagenladung an Vorbereitungen und vor allem teils jahrhundertealten Traditionen. Die fallen natürlich je nach Land und Kulturkreis auch noch höchst unterschiedlich aus. Doch getanzt wird, so unser Eindruck, auf fast allen Hochzeiten. Doch selten fällt die Tanzerei so beeindruckend aus bei auf dieser Eheschließung.

Während man in der norddeutschen Heimat des Verfassers gerne im Saal feiert und dabei hektoliterweise „Herrengedecke“ über den Tresen wandern und alle miteinander in 40 verschiedenen Arten von Plattdeutsch miteinander reden, geht man die Sache in Neuseeland gerne noch traditioneller an als die Ostfriesen, wenn so etwas überhaupt möglich ist. Das lässt sich in diesem Video toll ausmachen.

Denn hier feiert die Familie des Bräutigams die Eheschließung mit einem traditionellen Haka, einem ursprünglichen Kriegstanz der Maori-Ureinwohner, der dazu diente, gegnerische Stämme vor dem Beginn einer Schlacht mit Fratzen und herausgestreckter Zunge einzuschüchtern und sich zugleich selbst Mut zu machen. Das Ganze ist so mitreißend, dass die Braut gar in Tränen ausbricht und selbst mitmacht. Lasst euch dieses Schauspiel nicht entgehen.