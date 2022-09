Entwicklung: China arbeitet an Überschall-Raketen-Torpedo – Auf- statt Abrüstung lautet bei vielen Ländern die Devise. Gleiches gilt für die Entwicklung immer modernerer Waffen, insbesondere bei den Großmächten. So wie in China, das derzeit an einem neuen Torpedo-Modell arbeitet. Die Rede ist von einem Raketen-Torpedo, der mit Überschall auf seine Ziele abgeschossen werden kann.

Laut der South China Morning Post (SCMP), wurde in der Zeitschrift „Solid Rocket Technology“ eben genau so ein Entwurf einer Überschallrakete veröffentlicht. Demnach kommt der Überschall-Raketen-Torpedo auf eine Länge von fünf Metern. Nach dem Abschuss soll der Super-Torpedo erst aufsteigen bis auf eine Höhe von 10.000 Metern.

2,5-fache Schallgeschwindigkeit in der Luft, 350 km/h unter Wasser

Dort erreicht er dann 2,5-fache Schallgeschwindigkeit und fliegt bis zu 200 Kilometer weit, bis er final in den Zielanflug geht. Dabei sinkt der Überschall-Raketen-Torpedo rund 20 Kilometer vor dem Ziel bis knapp über die Wasseroberfläche. Dort kann er fast nicht entdeckt und abgefangen werden. Zehn Kilometer vor dem Ziel taucht er dann final unter Wasser ab.

Was diese Waffe so gefährlich und einzigartig macht, ist letztendlich aber ihre Geschwindigkeit. Denn unter Wasser kann der Torpedo in bis zu 100 Metern Tiefe satte 200 Knoten erreichen, was umgerechnet mehr als 350 km/h entspricht. Diese Geschwindigkeiten unter Wasser werden erreicht, da der Torpedo eine schützende Luftblase um sich bildet und so den Wasserwiderstand immens sinken lässt.

Super-Torpedo durchbricht alle Verteidigungssysteme der Welt

Die Entwickler sind der Meinung, dass Chinas Super-Torpedo zumindest in absehbarer Zeit von keinem System auf der Welt abgefangen werden kann, auch nicht von solchen der US-Navy. Angetrieben wird der Überschall-Raketen-Torpedo übrigens mit einem Treibstoff, der das Element Bor enthält. Dieses reagiert extrem mit Luft und Wasser.

