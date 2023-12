Energie-Zukunft: Japan weiht größten Kernfusionsreaktor der Welt ein – Die jüngste Errungenschaft im Bereich der Energiegewinnung hat kürzlich in Japan einen bemerkenswerten Meilenstein erreicht. Der größte experimentelle Kernfusionsreaktor der Welt, JT-60SA, wurde Anfang Dezember 2023 in Naka, nördlich von Tokio, eingeweiht. Das Produkt einer beeindruckenden Zusammenarbeit zwischen Japan und Europa, könnte einen Wendepunkt in der Kernfusionsforschung darstellen.

Kernfusion, oftmals als der heilige Gral der Energiegewinnung betrachtet, ist ein Prozess, bei dem zwei Atomkerne zu einem schwereren Kern verschmelzen. Diese Technologie, die theoretisch eine nahezu unerschöpfliche und saubere Energiequelle bieten könnte, steht im Gegensatz zur Kernspaltung, die in aktuellen Kernkraftwerken genutzt wird.

Reaktor besticht durch fortschrittliche Technologie

Kernfusion ahmt das Prinzip nach, das Sterne wie unsere Sonne antreibt, bei dem Wasserstoffkerne zu Helium verschmelzen und dabei enorme Energiemengen freisetzen. Der Reaktor JT-60SA ist nicht nur durch seine Größe bemerkenswert, sondern auch durch seine fortschrittliche Technologie. Mit einem Tokamak-Design, einem donutförmigen Behälter, in dem Wasserstoffplasma auf extrem hohe Temperaturen erhitzt wird, zielt dieses Projekt darauf ab, die Machbarkeit von Kernfusion als sicherer und kohlenstofffreier Energiequelle zu demonstrieren.

Sam Davis, der stellvertretende Projektleiter, betonte die Bedeutung dieses Projekts für die Annäherung an die Nutzung von Fusionsenergie. Trotz des Potenzials der Kernfusion stehen Wissenschaftler immer noch vor erheblichen Herausforderungen. Ein Meilenstein wurde von der National Ignition Facility in den USA erreicht, die einen Netto-Energiegewinn durch Trägheitsfusion meldete, eine Technik, die sich von der im JT-60SA verwendeten unterscheidet.

Meilenstein in der Geschichte der Kernfusion

Der Erfolg in Livermore zeigt, dass die Kernfusion in der Tat realisierbar ist, auch wenn sie nur für Bruchteile einer Sekunde aufrechterhalten werden konnte. Die Inbetriebnahme von JT-60SA ist ein klares Zeichen dafür, dass die Weltgemeinschaft die Bedeutung und dass Potenzial der Kernfusion erkannt hat. EU-Energiekommissarin Kadri Simson bezeichnete die Anlage als einen Meilenstein in der Geschichte der Kernfusion.

Dieses Interesse spiegelt sich auch in den Investitionen von Regierungen und privaten Unternehmen weltweit wieder, die zunehmend in die Fusionsforschung investieren.

Quelle: spektrum.de