Empfindliche Bußgelder drohen: Beliebter Touristen-Hotspot verbietet Bikinis – Für viele Frauen dürfte es wohl ein mehr oder minder liebgewonnenes Ritual oder eine verhasste Routine sein, sich vor einem Sommerurlaub einen passenden Bikini zu kaufen oder rauszusuchen – je nachdem. Doch in einer beliebten Touristenstadt ist nun Schluss mit den allseits bekannten Zweiteilern für die Strandbräune: Ein Bürgermeister hat dem Übermaß nackter Haut in seiner Stadt den Kampf angesagt.

Die Rede ist von Massimo Coppola, seines Zeichens Gemeindevorsteher der Stadt Sorrent an der italienischen Amalfiküste. Menschen beider Geschlechter, die in der Stadt zu viel Haut zeigen, drohen empfindliche Strafen: Unabhängig davon, ob es sich dabei um einen Bikini bei Frauen oder gar einen nackten Oberkörper handelt (auch bei Männern). Coppola zufolge störe der Anblick die Anwohner und schade dem Image der Stadt.

„Unanständiges Verhalten“

Coppola hegt die Hoffnung, dass seine Entscheidung „weit verbreitetem, unanständigen Verhalten“ einen Riegel vorschiebe, wie „The Times“ berichtet. Demnach würde dies „von der Mehrheit der Menschen als Verstoß gegen die guten Sitten und den Anstand angesehen“, welcher „das zivilisierte Zusammenleben kennzeichnet“, so der Bürgermeister. Weiter führte Massimo Coppola aus:

„Ein Anhalten dieser Situation, die bei den Einwohnern und Besuchern Unbehagen und Unruhe hervorruft, könnte zu einer negativen Beurteilung der Lebensqualität in unserer Stadt führen, was sich auf ihr Image und den Tourismus auswirken würde.“ Jenen, die den Verboten zuwiderhandeln, droht eine empfindliche Geldstrafe in Höhe von bis zu 500 Euro. Der in Sorrent beheimatete Lokaljournalist Max Tamanti kommentierte die Zustände vor Ort.

„Wie in Dantes Inferno“

Er nannte den Anblick der Touristen, welche zu viel Haut zeigten, eine „makabre Prozession“. Sie sorgten in der Stadt für ähnliche Szenen, wie sie in den Höllenvisionen des literarischen Werks „Die göttliche Komödie“ zu sehen seien, wörtlich verglich Tamanti den Anblick mit „Dantes Inferno“. Die Amalfiküste und insbesondere Sorrent sind bei jungen Reisenden, insbesondere Social-Media-Influencern, sehr beliebt. Die malerische Landschaft vereint sich dort mit Gebäuden in Pastelltönen und Restaurants auf idyllischen Klippen.

Sorrent liegt auf der sorrentinischen Halbinsel, von der aus man einen Blick auf Neapel, den Vesuv und die Insel Capri genießt. Der Jachthafen der Stadt lockt mit vielen gastronomischen Lokalitäten direkt am Wasser, die Strände der Halbinsel sind im Hochsommer wahre Touristenhochburgen. Es ist nicht das erste Mal, dass ein Badeort mit Verboten Schlagzeilen macht: So untersagte der Bürgermeister der kalabrischen Stadt Praia a Mare etwa das Barfußgehen.

Im ligurischen Ferienort Rapallo ließen die Behörden hingegen Straßenschilder aufstellen – sie erinnern Besucher daran, dass es strikt untersagt ist, zu viel Haut zu zeigen.

