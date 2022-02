Eltern vor Gericht: Liebhaber der Tochter aus Fenster gestürzt – Es ist keine Seltenheit, dass Töchter dieser Welt einen unerwünschten Liebhaber mit nach Hause bringen. Das sorgt dann bei den Eltern oftmals für reichlich Zündstoff und deftigen Familienzoff. Sich zu streiten ist das eine, doch gegen einen derartigen Liebhaber aktiv zu werden, das andere.

So wie im Fall einer Familie aus NRW: Dort ist nun ein Elternpaar beim Landgericht Düsseldorf des versuchten Totschlags angeklagt worden. Dem Paar wird vorgeworfen, den 29-jährigen Liebhaber seiner 25-jährigen Tochter absichtlich aus dem Fenster fallen gelassen zu haben. Was war passiert?

Beim Sex erwischt

Die Tochter des Ehepaars lernte ihren Lover bei einem Praktikum vor zwei Jahren kennen. Daraus entwickelte sich eine heimliche Liebesbeziehung. Am 1. Februar 2021 sind die Eltern in Köln, die Tochter alleine zu Hause. Das Liebespaar nutzt die Chance alleine in der Wohnung – und hat Sex. Allerdings kommen die Eltern früher als erwartet nach Hause und erwischen die beiden im Schlafzimmer.

Der Liebhaber: „Ich wollte mich im Schrank verstecken. Alwina sollte dafür immer einen Schrank freihalten. Aber beide Schränke waren voll. Ich kletterte aus dem Fenster und zog den Vorhang zu.“ Er stand also auf dem schmalen Fenstersims und hielt sich am Fensterbrett fest. Allerdings erblickte die Mutter den jungen Mann, zog den Vorhang zur Seite und blickte ihm mitten ins Gesicht.

Sturz aus elf Metern Höhe

Der Liebhaber beschreibt, was dann passierte: „Sie schrie ,Weg mit dir‘, versuchte mit Gewalt meine Finger vom Brett zu lösen, während der Vater auf mich einschlug.“

Daraufhin stürzte er aus elf Metern Höhe ab und brach sich dabei unzählige Knochen. Ganze zwei Monate lag er in der Uni-Klinik und musste sich fünf Operationen unterziehen. Die Eltern kümmerten sich übrigens weder um das Opfer noch riefen sie einen Krankenwagen.

Nun hat der Liebhaber Klage gegen die Eltern eingereicht.

Quelle: bild.de