Dänische Spezialeinheit: Elitesoldat führt beeindruckende Schieß-Skills vor – Wir müssen dem Titel des folgenden Videos wohl einfach mal glauben, demzufolge wir es bei dem darin zu sehenden Soldaten mit einem Mitglied der dänischen Special Forces zu tun haben, was hinsichtlich dessen erstaunlicher Leistung auch gar nicht infrage zu stellen ist. Wir waren eher etwas überrascht, dass es in Dänemark überhaupt so etwas wie Special Forces gibt, blauäugig wie wir nun mal sind.

Eine kurze Recherche später wissen wir nun aber, dass das dänische Heer eine 70 bis 80 Mann starke Spezialeinheit namens „Jægerkorpset“ unterhält, die bereits im Jahr 1961 für Antiterror- und Personenschutzeinsätze im In- und Ausland gegründet wurde. Wieder was gelernt.

Mit Blick auf den Sprecher und das applaudierende Publikum, welches im Hintergrund der Aufnahmen zu hören ist, scheinen wir in dem Video einer Schießvorführung beizuwohnen, in der ein Soldat sein beeindruckendes Können beweist.

Dieser versenkt nämlich 57 Schüsse aus unterschiedlichen Positionen in der – gerade mal zwei Minuten andauernden Show – in mehrere metallene Zieldummys. Ohne auch nur ein einziges Mal daneben zu feuern, wohlgemerkt.

Wenn die Jungs vom Jægerkorpset alle so drauf sind, und davon ist wohl auszugehen, dann legst du dich mit (Aaaaaachtung: Wortspiel) Dänen also lieber nicht an.