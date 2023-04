Elektromobilität im Abo: Mediamarkt und Saturn bieten nun auch E-Autos an – „Entschuldigung, ich suche eine Steckdosenleiste zur Wandmontage mit Schalter. Und könnten sie mir vielleicht auch verraten, wo sie ihre E-Autos haben?“ So oder so ähnlich stellt man sich einen Dialog zwischen Kunden und Angestellten bei Mediamarkt und Saturn vor, wenn man liest, dass in den Elektronik-Fachgeschäften demnächst auch E-Autos angeboten werden sollen.

Allerdings geht man nicht einfach hinein, bezahlt und fährt dann mit einem neuen Wagen raus, sondern kann dort ein Abo für den Anbieter „like2drive“ abschließen. Kunden haben dabei die freie Wahl über die Dauer – zwischen einem und 21 Monaten ist alles möglich.

Laut „like2drive“ profitieren Kunden dabei von „exklusiven Preisvorteilen“ für den „risikolosen Einstieg in die Welt der E-Mobilität“.

In diesem Sinne verspricht man dort einen unkomplizierten Abo-Zugang, im Zuge dessen weder eine Anzahlung noch eine Startgebühr entrichtet werden müssen. Ist die Vertragslaufzeit schließlich abgelaufen, endet das Abo außerdem automatisch, ohne dass man erst noch kündigen muss.

Die Kosten für das Abo variieren je nach Fahrzeug zwischen 269 Euro und 549 Euro pro Monat.

Zur Verfügung stehen sechs Fahrzeugmodelle – darunter auch zwei Teslas – die man sich auf den Seiten von Mediamarkt und Saturn, oder natürlich auch beim Anbieter direkt, ganz bequem mit dem Wunschabo in den Warenkorb legen kann, um das Fahrzeug dann an einem von acht Standorten abzuholen.

Wer 249 Euro extra zahlt, kann sich sein Abo-Auto aber auch nach Hause liefern lassen.

Interessierte müssen sich jedoch beeilen, ist das Angebot doch aufgrund der begrenzten Stückzahl an Fahrzeugen nur bis zum 30. April gültig. Mit dem Mazda MX-30 AD’VANTAGE war das günstigste Modell zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (19.04.2023) bereits ausverkauft.

Quelle: bild.de