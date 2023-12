Elektrisch verstellbarer Relaxsessel X2 von Flexispot im Test: Wenn im Winter draußen die Temperaturen sinken und es früh dunkel wird, ist es die perfekte Zeit, um es sich im heimischen Wohnzimmer so richtig gemütlich zu machen. Ein wohliges Feuer im Kamin, ein leckeres heißes Getränk in den Händen und jemand, an den man sich ankuscheln kann, helfen sehr dabei. Fast genauso wichtig ist aber, wie man sich dabei bettet: Denn wenn Bequemlichkeit irgendwo ihren Anfang hat, dann ja wohl in einem weichen Sitzmöbel.

Doch Obacht: Viele Sofas und Sessel haben eine Polsterung oder Form, die dem Rücken auf Dauer nicht zuträglich ist. Wer also bei aller Gemütlichkeit seine Wirbelsäule schonen will, ist mit ergonomisch gestalteten Sitzmöbeln, wie sie etwa der Hersteller Flexispot anbietet, gut beraten. Und eben dort kommt zur Weihnachtszeit viel Gutes zusammen.

Aktuell bietet Flexispot nämlich den elektrisch verstellbaren Relaxsessel mit USB-Ladeanschluss X2 mit ganzen 20 Prozent Rabatt an.

Elektrisch verstellbar, äußerst komfortabel und dann auch noch mit Blick auf eine gesunde Körperhaltung geformt? Das schreit doch förmlich nach einer ausführlichen Testsession, dachten wir uns, und kurz darauf trudelten schon zwei Pakete ein, in denen das elegante Möbelstück geliefert wurde.

Sorgt beim Auspacken am besten dafür, dass eine zweite Person bereitsteht, um euch zur Hand zu gehen, denn mit insgesamt 45 Kilo Gewicht hat man es hier eindeutig nicht mit eines dieser federleichten Discountermöbel zu tun, die kein Jahr lang halten. Der X2 kommt mit einem stabilen Stahlrahmen daher und kann laut Hersteller problemlos eine Traglast von bis zu 165 Kilo stemmen. Und wenn ein Möbelhersteller schon fünf Jahre Garantie gewährt, zeugt das ebenfalls von gesundem Selbstbewusstsein hinsichtlich der gebotenen Qualität.

Und tatsächlich machen die einzelnen Komponenten des Relaxsessels bereits beim Auspacken und Zusammenbau einen wertigen Eindruck.

Der X2 wird in vier Teilen nebst Zubehör geliefert und ist rasch montiert. Über ein Schienensystem stecken wir dazu einfach die beiden Seitenteile an den Torso und pflanzen daraufhin auf die gleiche Art und Weise die Rückenlehne auf. Nachdem alle Teile hörbar eingerastet sind, wackelt nicht mehr und alles wirkt fest und stabil, was von einer sauberen Verarbeitung der Einzelteile zeugt.

Damit die verbaute Mechanik ihren Dienst tut, muss nun noch das Kabel von der mit den Bedienelementen versehenen Armlehne mit dem Motor der Basis verbunden und das Netzteil angeschlossen werden. Die Anschlüsse sind am unteren Rücken gut zu erreichen und mit einer nützlichen Klapparretierung versehen, die verhindert, dass sich die Kabel lösen. Anschließend verbirgt man die Kabelage hinter einer mit Klettverschlüssen versehenen Blende, so dass nur noch das mit zwei Metern großzügig bemessene Netzkabel herauslugt, und das war's auch schon.

Im aufgebauten Zustand steht nun ein insgesamt 109 cm hoher und 89 cm breiter Sessel vor euch, der mit einer 45 cm breiten und 54 cm tiefen Sitzfläche sowie einer Rückenlehnenhöhe von 70 cm zum Entspannen einlädt. Dabei fallen direkt die üppigen Armlehnen auf, die mit 22 cm ungewöhnlich breit ausgefallen sind und damit sogar etwas in die Sitzfläche hineinragen.

Nun können wir natürlich nicht in den Sessel hineinschauen, vonseiten des Herstellers heißt es aber, dass die großzügige Polsterung nicht nur aus hochwertigem Polyurethanschaum besteht, sondern jeder Teil des Sessels auch noch mit unterschiedlich elastischem Material gefüllt ist, um sich damit perfekt an die Körperform anzupassen. Weiter heißt es:

"Insbesondere das Design zur Lendenwirbelstütze am Rücken und der Taille kann die Ermüdung im unteren Rücken effektiv lindern."

Nun sind wir zwar keine Orthopäden, bringen dafür aber umfangreiche Erfahrungen in Sachen Sitzen und Bequemlichkeit mit. Also lassen wir nach all der Theorie endlich unseren hochspezialisierten Testkörper in den Sessel fallen und dürfen daraufhin die gemütlichste Testsession unserer bisherigen Laufbahn genießen. Obwohl wir genüsslich in die urig weiche Polsterung sinken, ist von dem Gestell darunter selbst bei gezieltem Druck unsererseits nichts zu spüren. Heidewitzka, ist das Teil bequem.

Nun bringen Bezüge aus Kunstleder oft eine steife Haptik mit sich, davon ist hier jedoch nichts zu spüren – ganz im Gegenteil, fühlt sich der Stoff beim X2 doch angenehm geschmeidig an. Wer dieses je nach Temperatur entweder kühle oder zur Schweißbildung neigende Material grundsätzlich nicht mag, wird hier zwar dennoch nicht glücklich, echtes Leder wird man in dieser Preiskategorie aber nicht finden. Abgesehen davon wirkt der samtige Bezug hochwertig, die Nähte sind mit geraden und gleichmäßigen Stichen sauber gesetzt und wirken stabil. Darüber hinaus ist der Stoff wasserdicht und auch noch kratzfest.

Und das Beste kommt ja erst noch: die stufenlose Liegefunktion!

An der rechten Seite befindet sich ein elegant eingefasstes Bedienelement, welches jederzeit gut zu erreichen mit zwei Druckflächen daherkommt, zwischen denen ein praktischer USB-Anschluss verbaut wurde – äußerst nützlich, wenn man mal sein Handy oder Controller rasch mit Strom versorgen muss. Im Sinne der technischen Entwicklung wäre ein modernerer USB-C-Anschluss aber sicherlich die bessere Wahl gewesen. Schade auch, dass sich an der Seite keine Tasche befindet, in der man seine Geräte während des Ladevorgangs oder auch einfach Zeitschriften oder die Fernbedienung hätte verstauen können.

All diese Gedanken waren aber sofort vergessen, als wir auf die drucksensitive Taste drückten und der Sessel zunächst das Fußteil hochfuhr, nur um daraufhin auch die Rückenlehnen nach hinten zu kippen, und uns auf diese Art und Weise sanft wie eine Mutter nach und nach in eine bequeme Liegeposition zu bringen. Der Vorgang stoppt auf dem Weg zum kompletten Liegen bei einem Winkel von 142 Grad in jeder gewünschten Position, sobald wir den Knopf loslassen.

Erstaunt hat uns dabei nicht nur, wie leise der Motor seinen Dienst tut, von dem kaum mehr als ein Schnurren zu hören ist, sondern auch, wie weichgängig und absolut stotterfrei die Mechanik ihren Dienst tut, die unter uns förmlich dahinzugleiten scheint. Voll ausgefahren bringt es der X2 Relaxsessel auf eine Liegefläche von 180 cm Länge, was man bei der Aufstellung im Wohnzimmer natürlich miteinplanen sollte.

Und wo wir gerade beim Thema Aufstellort sind: Flexispot bietet den X2 in den drei modischen Farben cremeweiß, orange und kaffeebraun an.

Fazit:

Der elektrisch verstellbare Relaxsessel X2 aus dem Hause Flexispot vereint urige Bequemlichkeit mit Ergonomie, und beweist damit, dass Komfort nicht auf Kosten der Rückengesundheit gehen muss – ganz im Gegenteil sogar!

Die Verarbeitung ist gewohnt hochwertig und robust, der geschmeidige und kratzfeste Bezug aus Kunstledertuch sauber und stabil genäht, die je nach Körperzone unterschiedlich elastische Polsterung lädt mit einer weiten Sitzfläche und großen Armlehnen wohlig weich zum Entspannen ein, während sie gleichzeitig eine gesunde Körperhaltung unterstützt.

Der Clou ist aber natürlich die Möglichkeit, den Sessel mittels der elegant eingefassten drucksensitiven Tasten elektrisch und stufenlos in eine Liegeposition fahren zu lassen, was der verbaute Motor in einer beeindruckend sanften und äußerst ruhigen Art bewältigt. Was will man mehr? Vielleicht noch einen praktischen USB-Anschluss … kein Problem, den bekommt man hier auch noch dazu.

Unterm Strich erhält man mit dem X2 Relaxsessel für wenig Geld enorm viel Komfort und Qualität, die man nach einmaligem Probesitzen und –liegen kaum noch missen möchte. Wenn ihr jemanden, der auf Bequemlichkeit Wert legt, zu Weihnachten also eine große Freude machen wollt, werdet ihr hier mit einem erschwinglichen Sitzmöbel auf Boss-Level auf jeden Fall fündig.

Den elektrisch verstellbaren Relaxsessel mit USB-Ladeanschluss X2 erhaltet ihr unter diesem Link direkt beim Hersteller Flexispot aktuell um 20 Prozent reduziert für 399,99 Euro (Originalpreis: 499,99 Euro) in den Farben cremeweiß, orange oder kaffeebraun.