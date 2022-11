Elbphilharmonie Hamburg: Aktivisten kleben sich an Dirigentenpult fest – Es vergeht mittlerweile fast kein Tag mehr, an dem die radikalen Klima-Protestler der Gruppierung „Letzte Generation“ nicht in den Schlagzeilen stehen. Vor allem ihre Klebeaktionen sorgen für mächtig Ärger, harsche Kritik und Unverständnis.

Im aktuellen Fall sind es einmal mehr die Störer der „Letzte Generation“, die es dieses Mal auf die Elbphilharmonie Hamburg abgesehen hatten. Dort sollte das Beethoven-Konzert der Sächsischen Staatskapelle gerade beginnen, als zwei der Aktivisten der umstrittenen „Letzten Generation“ die Bühne stürmten und sich mit Sekundenkleber am Dirigentenpult festklebten.

Unentschlossene Klimapolitik der Regierung

Während seiner Störaktion rief das Duo zum Widerstand auf, in diesem Fall gegen die unentschlossene Klimapolitik der Regierung. Im Video, das die „Letzte Generation“ auf Twitter veröffentlichte, ist zu hören: „Wollen wir wirklich unseren Kindern die Lebensgrundlage nehmen, weil es zu bequem ist, etwas zu ändern? Genau wie es nur ein Violinkonzert von Beethoven gibt, haben wir nur diesen einen Planeten.“

Nachdem man die beiden Klima-Aktivisten vom Pult gelöst hatte, wurden sie von der Hamburger Polizei in Gewahrsam genommen. Bereits am Morgen vor der Aktion in der Elbphilharmonie Hamburg sprühte die „Letzte Generation“ schwarze Farbe an die Wände des Campus des Deutschen Fußball-Bunds in Frankfurt/Main. Das Motto der Aktion seitens der Gruppierung – „Schwarz wie das Öl, das Deutschland von blutigen Regimen einkauft“

