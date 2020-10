Eklat im Tierpark: Papageien-Gang beleidigt Zoo-Besucher aufs übelste – Schön mit der Partnerin, dem Partner oder der ganzen Familie in den Zoo oder den Wildpark – das verspricht eine schöne, erholsame Zeit für Beteiligte. Außer man ist mit seinen Liebsten in einem bestimmten Safaripark in England. Denn wie unlängst vorgefallen, wurde man dort von einem Quintett von Papageien aufs Übelste beschimpft. So sehr, dass das Ganze nun um die Welt geht.

Die Graupapageien im Lincolnshire Wildlife Park in der Nähe von Boston im Nordosten Englands gehen gerade durch die Medien, weil die Tiere bei der Imitation menschlicher Stimmen über die Stränge schlugen. Erst am 15. August hatte der Park den Schwarm aus Graupapageien aus Adoptionen zusammengestellt. Doch die klugen Tiere merkten rasch, dass sie alle die menschliche Sprache imitieren konnten.

Bald schon begannen sie, sich nur noch auf diese Weise zu unterhalten – und peitschten sich gegenseitig immer höher. Mit vulgären Wörtern, die sie voneinander lernten. Gegenüber einer britischen online Plattform erläuterte Parkdirektor Steve Nichols: „Als die Mitarbeiter diese verdorbenen Worte hörten, mussten sie natürlich lachen. Das hat die Papageien aber nur dazu animiert, so richtig loszulegen.“

Eine absolute Ausnahmesituation für den Park, wie Nichols weiter ausführte.

Schon seit einem Vierteljahrhundert adoptiere man Papageien, entweder von Todesfällen oder von Menschen, die sich nicht mehr um die Tiere kümmern konnten. Manch einer der Vögel hätte dabei das eine oder andere Schimpfwort beherrscht, aber noch nie in dieser Quantität und vor allem nicht derart vulgär. Nach gerade einmal 20 Minuten am ersten Tag, an dem die Tiere Zuschauern präsentiert wurden, begannen sie mit ihrer Schimpfkanonade:

„Es kamen wirklich die schlimmsten Obszönitäten aus ihren Schnäbeln“, so der Direktor, der ausführte: „Sie müssen sich vorstellen, dass die Papageien auch übereinander lachen. Einer sagt ein Schimpfwort und ein anderer ahmt menschliches Lachen nach. Es ist ein bisschen wie in einer Männer-Umkleide, ein einziges Fluchen und Lachen.“

Als sich für ein späteres Wochenende bloß reine Kindergruppen als Besucher ankündigten, siedelte man die Tiere lieber in einen für Besucher gesperrten Bereich des Parks um.

Der Direktor und seine Mitarbeiter wünschen sich, dass die Tiere sich dort von anderen Vögeln natürliche Laute aneignen: „Unsere Hoffnung ist, dass sie später, wenn sie getrennt voneinander in verschiedenen Volieren untergebracht sind, nicht mehr so verdorben daherreden. Wenn einem von ihnen hin und wieder mal ein Schimpfwort entschlüpft, ist das ja lange nicht so schlimm, wie wenn fünf gleichzeitig fluchen“, so Steve Nichols.

Die finanzielle Situation seines Safariparks ist aufgrund der Corona-Krise und ausbleibender Besucherströme schwierig, bis zum Ende des Jahres werde man (umgerechnet) 500.000 Euro Verluste gemacht haben. Man sollte meinen, dass ein ganzer Schwarm Papageien, der wie eine Rotte volltrunkener Matrosen flucht, da Besucherströme anzieht …

Leider gibt es kein Video von der Papageiengruppe, aber wir haben euch unten eine schöne Sammlung angehängt, zu was für Flüchen diese Tiere so fähig sind.

