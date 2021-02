Einmaliges Spektakel: Kugelblitz rast während Winter-Chaos über Leitung – Kaum hatte Deutschland Anfang 2021 den Winterschock durch eine polare Kaltfront halbwegs hinter sich gebracht, da erwischte die Kälte vollkommen unvorbereitete Landesteile der USA. Bundesstaaten wie Texas oder Louisiana wurden urplötzlich von Eis und Schneemassen überrascht, ein Verkehrschaos und der Zusammenbruch elektrischer Systeme in ganzen Städten waren die Folge. In einer Stadt führte das Versagen eines Generators zusammen mit vereisten Leitungen zu einem einmaligen Schauspiel in Form eines Kugelblitzes. Diesen könnt ihr im Video erleben.

Der arktische Kälteschock erfasste am Morgen des 15. Februar 2021 Jefferson Parish in Louisiana, wo ein Schneesturm etliche Leitungen kappte oder so mit Eis überzog, dass die Kabel unter dem Gewicht rissen. Mehr als zehntausend Menschen waren alleine dort deswegen ohne Strom. Hier ereignete sich das beeindruckende Schauspiel eines Kugelblitzes, genauer gesagt an der Straßenkreuzung von West Esplanade und Power Boulevard.

Dort fiel ein großer Generator aus. Zeitgleich mit seiner Überlastung wurden die Menschen Zeugen des „Feuerballs“. Ein Klempner namens Chris Fitzmorris arbeitete in der Nähe dieser Kreuzung und so gelang es dem Handwerker, das spektakuläre Phänomen mit seinem Smartphone festzuhalten. Der Kugelblitz soll sich in exakt dem Augenblick entfesselt haben, als der Generator den Geist aufgab. Gegenüber dem Fernsehsender „WWLTV“ beschrieb Fitzmorris den Klang des Phänomens:

„Schätze mal, es ist, wie meine Frau sagt, als würde 'der Roadrunner vor einem Blitzschlag davonrennen'. Es war verrückt, so etwas habe ich noch nie gesehen. Ich kenne das, wenn Transformatoren Feuer fangen oder explodieren, all so was, ich dachte, ich hätte alles in dieser Hinsicht erlebt.“ Deutlich ist im Video des Nachrichtensenders „WWLTV“ via „MSN“ zu sehen, wie sich das elektrische Phänomen den Weg über eine Leitung bahnt, Büsche entzündet und von Mast zu Mast springt.

