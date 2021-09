Einmaliger Rundgang: Filmer zeigt „Einsamstes Haus der Welt“ – Ein gemütliches Haus inmitten der Einsamkeit – für wen das wie ein absolutes Träumchen klingt, der darf das nun folgende Video nicht verpassen. Denn dieses Haus gilt vielen als das „Einsamste der Welt“. Es liegt so weit ab vom Schuss, dass man sich über missliebige Nachbarn oder urbanen Stress nicht die geringsten Sorgen zu machen braucht. Ein Video-Rundgang.

Seit 100 Jahren gilt dieses Haus vor der Küste Islands als verlassen – so abgelegen und in so wilder See, dass man sich nur aus bestimmten Gründen auf die Insel Ellidaey wagt. So gefährlich, dass die Menschen der Region jedem von der Reise abraten, der keine Vorstellung hat, was ihn erwartet und der nicht über entsprechende Nerven verfügt. Rund 11.000 haben sich Stand dieses Artikels getraut. YouTuber Ryan Trahan gehört seit September 2021 dazu.

Nichts für schwache Nerven

Der junge Mann ist klug genug, sich einen lokalen Führer zu sichern: In Island angekommen trifft Ryan auf Bjarni, einen Isländer, der die Insel 2017 selbst erkundete. Er bereitet Ryan auf die kommenden Strapazen vor, so gut das eben möglich ist – und dann geht es auf das Schlauchboot eines Seebären namens Ragnar. Nach einer turbulenten Überfahrt auf rauer See wartet ein Sprung über die Gischt an nackten Felsen auf den jungen Filmer.

Als Nächstes wartet eine Klettertour Dutzende Meter die glitschigen Felsen in Schräglage hinauf – inklusive einer kreativen Geschichte, bei der ein fliegender Hai eine nicht unwesentliche Rolle spielt … Endlich angekommen erfahren Ryan und seine Zuschauer dann so einige Details über das Haus. Etwa, dass es in reiner Handarbeit konstruiert und alle Materialien auf dem gleichen Weg hergeschafft worden sein sollen wie die Besucher.

Möbelpacker?

Ob die beiden Führer ihren jungen Besucher ob des vorhandenen Elektroherds, des Gasgrills, der Betten und anderer massiver Einbauten bloß auf den Arm nehmen wollen, wird im Video nicht ganz klar – zumal der trockene Humor der Isländer seinen Teil dazu beiträgt. Doch warum wurde das Haus nun gebaut? Die beiden Experten führen ihren Gast zu einem weiteren Gebäude auf der Insel – einer deutlich kleineren Behausung.

Ursprünglich war dies das erste „Einsamste Haus der Welt“ – Vogelkundler sollen hier gelebt haben. Sie beobachteten demnach die berühmten isländischen Papageientaucher-Kolonien. Ob das letztendlich stimmt, konnte aber nicht gesichert werden. Gerüchte besagen, ein Milliardär könnte sich das Haus als Rückzugsort hingestellt haben. Andere Quellen geben an, Vogeljäger nutzten es als Basis und Sauna.

Was letztlich stimmt, scheint noch nicht geklärt. Die meisten Quellen stimmen aber darin überein, es sei eine Jagdhütte.