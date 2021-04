So sah es 2016 in Tschernobyl-Reaktor 2 aus

Einmalige Aufnahmen: So sah es 2016 in Tschernobyl-Reaktor 2 aus – Am 26. April 1986 kam es in Reaktorblock vier des Kernkraftwerks Tschernobyl nahe der ukrainischen Stadt Prypjat zum bis dato schwersten nuklearen Ereignis der Kategorie Katastrophaler Unfall. Die Menschen in Prypjat und Umgebung wurden verstrahlt, Teile des nördlichen Europa bekamen radioaktiven Niederschlag ab. Bis heute bewegt die Geschichte dieser Katastrophe Menschen, wie zuletzt die Erfolgsserie „Tschernobyl“ belegte. Die umliegende Geisterstadt zieht immer wieder Dokumentarfilmer an. Doch nur wenige zeigen auch die Reaktorräume.

Klar ist: Block vier kann nicht mehr betreten werden, der Reaktor vom Typ RBMK-1000 wurde unter einem Stahlbeton-Mantel begraben, der auch als „Der Sarkophag“ bezeichnet wird. Doch die anderen Reaktoren und die Umgebung des Kraftwerks können unter Einhaltung strenger Sicherheitsbestimmungen betreten werden. Zumindest hatte ein gewisser Carl Willis dies bereits 2016 getan und seinen Besuch im Kernkraftwerk Tschernobyl mit der Kamera dokumentiert.

Genauer gesagt hat er sich für dieses Video die zentrale Reaktorhalle von Block 2 angesehen. In dem Video von Willis erleben wir einen Rundgang durch den RBMK-1000, sehen die Kurzzeitlagerbecken für abgebrannte Brennelemente, ein Lager für frische Brennstäbe oder auch die Brennstofftransferluke zum Boden des Systems. Es sind Einblicke in eine geisterhafte und verlassene Konstruktion:

Block 2 von Tschernobyl wurde 1991 abgeschaltet, nachdem es zu einem Brand gekommen war, der sowohl Generatoren als auch Kühlwasserspeisung gefährdet hatte. Daher können sich Willis und sein Begleiter auch in dem Becken umsehen, das entleert wurde. Ein Rundgang, der übrigens mit Hindernissen und tödlichen Gefahren gespickt war: Denn bereits in den ersten 30 Sekunden des Videos weigert sich der Aufzug des Reaktors, ordnungsgemäß zu funktionieren – an einem Ort wie diesem Grund genug, lieber die Treppe zu nehmen.

Das bildet erst den Anfang der möglichen Fährnisse, denn Teile des Reaktors, etwa an den Druckrohren oder an den Teilen, die früher Brennelemente getragen haben, sind schwer mit Gammastrahlen belastet …

