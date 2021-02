Einmalige Aufnahmen im Video: Die 20 schönsten Weltraum-Fotos der Erde 2020 – Es fällt nicht schwer, sich auszumalen, dass der Alltag auf der Internationalen Raumstation (ISS) mit jeder Menge hochwissenschaftlicher Tätigkeiten verbunden sein dürfte, die zumindest den Horizont des Verfassers bei Weitem übersteigen. Nein, es darf durchaus auch davon ausgegangen werden, dass die Damen und Herren Experten auch eine Menge Freizeit haben. Viele Videos mit lustigen Versuchen bei Schwerelosigkeit künden davon. Doch auch Kunst findet sich, wie dieses Video beweist.

Denn kein Mensch ist „nur“ Astronaut – in jedem steckt eine Form von Kreativität. So ist es wenig verwunderlich, dass manche Astronauten sich auch für das Thema Fotografie begeistern. Um genau zu sein: Die meisten von ihnen, weshalb auf der ISS pro Jahr tausende, wenn nicht eher zehntausende Fotos unseres Blauen Planeten entstehen. Es dürfte auch schwerfallen, in der Schwärze des Alls ohne Spezialteleskop ein lohnenderes Motiv zu finden als die gute alte Erde.

Aus dem Orbit lassen sich auf der Erdoberfläche eben die tollsten Locations und Weltwunder ausmachen. Wie wäre es etwa mit einem Sonnenaufgang über dem australischen Ödland? Wer wollte nicht schon immer einmal das hell erleuchtete Paris bei Nacht in seiner ganzen Pracht bewundern? Dank dieser Kollektion der 20 besten Fotos unseres Heimatplaneten in hoher Auflösung und zu entspannter Musik ist das kein Problem mehr. Viel Vergnügen!