Einmalige Aufnahmen am Himmel

Einmalige Aufnahmen am Himmel: Drohne verfolgt F-16 Modell – Von den anfänglichen Aufnahmen des Drohnenfilmers einmal abgesehen, die sofort den Maßstab des Fluges klarmachen, gibt es wenig, das die F-16 aus diesem Video als Bausatz verrät. Erlebt man das Teil in der Luft und kennt den Kontext nicht, würden wohl allein nur die Geräusche und das relativ zügige Wippen der Flügel offenbaren, dass man es hier mit einem Modell zu tun hat. Einem höchst beeindruckenden, wie wir finden.

Diese F-16 wurde von dem Drohnen-Filmer mit dem Kanalnamen „NURK FPV“ auf YouTube eingefangen. Er machte Halt auf dem Apollo 11 Airfield, wo viele andere Drohnenpiloten und Modellbauer ihre Lieblinge präsentierten. Dabei hatte NURK FPV nicht nur ausreichend Gelegenheit, den Düsenjäger des Modellfliegers „Koko“ am Boden in Augenschein zu nehmen, sondern auch in der Luft. Alles andere als selbstverständlich.

Denn dieser Jet ist schnell, äußerst schnell – doch das ist die Drohne des Filmers auch:

Beste Voraussetzungen für ein paar Nahaufnahmen in der Luft. Seinen Kanalnamen wählte der Filmer wohl nicht zuletzt wegen einer der Drohnen, die er nutzt: der NURK Edition BangGod aus dem Hause Catalyst Machineworks. Die Modell-F-16 ihrerseits ist auch kein Kind von Traurigkeit – weder was die Geschwindigkeit noch ihre Ausmaße betrifft. Satte 80 Pfund wiegt der Jäger mit Treibstoff in den Tanks.

Leer sind es immerhin noch 55 Pfund. Dabei bringt er es auf die stattliche Länge von knapp 3,11 Metern, eine Spannweite von rund 2,29 Metern sowie eine Turbine, die 0,33 kN Vorschub leistet. Höchstgeschwindigkeit dieses Kolosses: 338 Stundenkilometer. Selbst dem größten Modellbauhasser dürfte klar sein, dass bei einem solchen Maßstab und einem Preis von umgerechnet rund 8220 Euro nicht von einem Spielzeug zu sprechen ist.

Entsprechend gestaltete sich der Versuch, die F-16 in der Luft so zu filmen, dass man ihr gerecht wird, für „NURK FPV“ herausfordernd – doch es gelangen beeindruckende Szenen.