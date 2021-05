Einladung via TikTok: Strandparty gerät völlig außer Kontrolle – Ein Meme mit dem Titel „That escalated quickly“ (zu deutsch: Das eskalierte schnell) ist in den sozialen Medien immer dann angebracht, wenn eine Situation in einem unerwarteten Maß unkontrollierbar aus den Fugen gerät. Eine kürzlich via TikTok einberufene Strandparty in Kalifornien ist quasi das perfekte Beispiel.

Am dortigen Huntington Beach, südlich von Los Angeles, fanden sich nämlich rund 2.500 feierwillige Gäste ein, nachdem eine auf dem Videoportal TikTok gepostete Einladung zu einer Strandparty die Runde gemacht hatte. Der Ansturm führte zu chaotischen Zuständen und Ausschreitungen, sodass die Polizei einschreiten musste.

Laut dieser wurden dabei 149 Jugendliche und junge Erwachsene wegen Vandalismus oder Ruhestörung festgenommen

Den Behörden zufolge war die Menge schnell angewachsen und nicht mehr kontrollierbar gewesen. Wie es in einer Mitteilung hieß, waren über 150 Polizisten im Einsatz, nachdem einige der Partygäste mit Flaschen und Steinen geworfen sowie Feuerwerk gezündet hatten.

Bei dem Zug der Menschenmenge über die Strandpromenade und durch den Ort seien Geschäfte, Verkaufsstände und auch Streifenwagen beschädigt worden. Diverse Videos, welche daraufhin in den sozialen Netzwerken kursierten, bestätigen das Chaos vor Ort.

Die Polizei verhängte daraufhin ein nächtliches Ausgangsverbot.

Quelle: t-online.de