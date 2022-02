Einkaufsverhalten: Das ist den Deutschen beim Geldausgeben wichtig – Eine neue Studie hat sich unter anderem mit dem Einkaufsverhalten der Deutschen auseinandergesetzt. Die Ergebnisse der Studie mit dem Titel „Consumers Unmasked“ von EPAM Continuum liefern dabei spannende Erkenntnisse. So zeigt sie, wie Käuferinnen und Käufer so ticken.

Die Studie an sich zog sich über ganze zwölf Monate, wobei man im zweiten Teil der Studie im Oktober 2021 mehr als 3000 Menschen in Deutschland, den USA sowie dem Vereinigten Königreich befragt hatte. Im direkten Vergleich kam die Studie schlussendlich zum Ergebnis, was den Menschen beim Geldausgeben wichtig ist.

Preis-Leistung vor Schnäppchen

Alexander van Gestel, Vice President Consumer Products EMEA bei EPAM zur Studie: „Unsere Studie ‚Consumers Unmasked‘ zeigt deutlich, dass Online und Offline zu einem gemeinsamen Erlebnis zusammenwachsen. […] Einzelhändler müssen genau jetzt mit voller Kraft in die digitale Welt einsteigen. Apps spielen dabei eine wichtige Rolle. Gleichzeitig gilt es, den Wunsch nach Gemeinschaft und das wachsende Wertebewusstsein in ein hybrides Shoppingerlebnis zu integrieren.“

Die wichtigsten Erkenntnisse der Studie zeigen auf, dass die Deutschen am seltensten auf Billigpreise schauen. Ganzen 43 Prozent der Befragten ist nämlich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis wesentlich wichtiger als Schnäppchenprodukte und stellt somit das wichtigste Kriterium beim Geldausgaben dar. Mit 31 Prozent, auf Platz zwei, achten die Deutschen beim Kauf auf die Qualität des Produkts.

Käufe im Einzelhandel wichtig

Erst danach schauten die Befragten (23 Prozent) auf den niedrigsten Preis bei einem Produkt. Im Vergleich zu Käuferinnen und Käufern in den USA und Großbritannien liegt das Preis-Leistungs-Verhältnis ebenfalls auf den ersten Platz, doch direkt danach legen sie Wert auf den niedrigsten Preis.



Interessant ist auch, dass laut der Studie viele der Teilnehmer trotz des großen Online-Shopping-Trends nicht auf Käufe im Einzelhandel verzichten wollen. Alleine im Bereich Mode sagten zwei Drittel der Befragten, dass sie in Zukunft weiterhin beide Möglichkeiten des Kaufs nutzen wollen. Auf der anderen Seite ergab die Studie, dass Apps bezüglich möglicher Kaufentscheidungen immer wichtiger werden.

Preis vor Nachhaltigkeit

In Bezug auf die Moral und ethische Überlegungen beim Kauf von Produkten steht der Preis am Ende bei der Mehrzahl immer noch an vorderster Stelle. So gaben im Bereich der Mode 72 Prozent an, dass hier der Preis als Kaufanreiz relevanter sei als zum Beispiel Nachhaltigkeit.

Interessant ist zudem, wenn auch durch Corona nicht verwunderlich, dass die Befragten der Studie angaben, vermehrt Geld für Abo-Modelle ausgegeben zu haben. So gaben 36 Prozent der Befragten an, alleine in den letzten drei Monaten mehr Geld in Abos investiert zu haben. Ganze 63 Prozent wollen zudem ihre Mitgliedschaften fortführen.

Quelle: rundschau.de