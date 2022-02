Eingreifen bei Wohnungsbrand: Zwei Männer retten Frau aus neuntem Stock – Zwei Männer haben, uneigennützig und ohne auf ihre eigene Sicherheit zu achten, das Leben einer Frau während eines Hausbrandes gerettet. Beim Ausbruch des Feuers zögerten sie nicht, in schwindelnder Höhe aus dem Fenster zu klettern, um der in Not Geratenen aus ihrer lebensbedrohlichen Lage zu helfen.

Diese Bilder stammen aus Moskau – aus dem Stadtteil Tschertanowo. Dort war am 29. Januar im neunten Stock des zwölfstöckigen Gebäudes aus bis dato ungeklärten Gründen ein Feuer ausgebrochen, wie das Portal „RBC“ berichtet (Quelle maschinell aus dem Russischen übersetzt). Es beruft sich wiederum auf die Telegramm-Kanäle für den Moskauer Notruf als auch auf den Kanal „Shot“. Deutlich zeigt das Video, wie die beiden Männer aus dem Fenster im achten Stock hängen.

Sie packen die Frau an den Beinen und ziehen sie schließlich in Sicherheit.

Wie sowohl das Innenministerium als auch das Ministerium für Notstände dem Portal „RBC“ mitteilten, liegen keine Informationen darüber vor, wer die beiden Retter sind. Bekannt ist durch Augenzeugenberichte des Vorfalls, dass sich einer am Arm eine Brandwunde zugezogen haben, während der andere mutmaßlich Schnittwunden durch Glassplitter erlitten haben soll.

Der Wohnungsbrand erfasste letztlich 50 Quadratmeter Wohnfläche. Insgesamt konnten bei dem Geschehen zwölf Menschen, unter ihnen ein Kind, gerettet werden. Gegen 17:29 Uhr Ortszeit konnte der Brand von den Rettungskräften ausgemacht und um 18:15 Uhr vollständig unter Kontrolle gebracht werden. Bei dem Vorfall kam nach bisherigem Kenntnisstand niemand ums Leben.

Quelle: rbc.ru