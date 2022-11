Einfach und millionenfach genutzt: Liste der häufigsten Passwörter der Deutschen – Passwörter. Wohl kaum jemand, der heutzutage noch um sie herumkommt. Die digitalen Realitäten unseres Alltags erfordern Kennwörter, damit Abläufe und Daten stets sicher bleiben. Doch viele Nutzer weltweit greifen oftmals zu leicht zu erratenden oder sehr simplen Passwörtern, nutzen gar gefährlich häufig die gleichen Zahlenketten der Tastaturen. Die derzeit häufigsten Passwörter der Deutschen zeigt eine neue Untersuchung auf.

Laut einem Bericht von „Chip“ wurde diese Untersuchung vom Passwortmanager NordPass durchgeführt. Wenig überraschend wie auch in den Vorjahren: Nach wie vor ist „123456“ des Deutschen häufigstes Kennwort, gefolgt von „password“ oder „passwort“, sowie Anzüglichkeiten wie „ficken“. Wie die Studie konstatiert, lassen sich von 200 dieser beliebtesten Passwörter ganze 83 Prozent binnen einer einzigen Sekunde knacken. So gibt es Nutzer, die etwa auf den Vornamen oder ihr Geburtsdatum als Kennwort setzen.

Kein rein deutsches Phänomen, wie eingangs erwähnt:

Denn die Untersuchung zeigt auf, dass auf dem ganzen Erdball etwa das englische Passwort „password“ noch immer am gängigsten ist. Direkt darauf folgt auch auf dem Rest des Blauen Planeten wie hierzulande „123456“ auf dem fragwürdigen zweiten Platz des Siegertreppchens. Doch welche Passwörter sind hierzulande an der Spitze der beliebtesten? „Chip“ hat die 20 traurigen „Spitzenreiter“ aus der NordPass-Untersuchung aufgelistet. Ihr findet sie am Ende dieses Artikels.

Das Unternehmen hält Ratschläge für Nutzer bereit, um die Passwortsicherheit zu erhöhen, und nennt dabei drei Eckpunkte: Erstens solltet ihr all eure Konten im Blick behalten, nicht genutzte Accounts löscht ihr besser oder lasst es vornehmen, damit es keine Sicherheitslücken bei der Verwaltung eurer Passwörter gibt. So wird empfohlen, die präzise Anzahl aktiver Konten stets zu kennen.

Zudem gilt:

Jedes dieser Konten sollte über ein eigenes Passwort verfügen, welches zudem nach modernen Standards als „sicher“ gewählt wird. Demnach sind komplexe Gebilde aus mehreren Groß- und Kleinbuchstaben, Sonderzeichen sowie Zahlen Trumpf. Da diese alles andere als leicht zu merken sind, empfiehlt euch das Unternehmen, einen Passwortmanager zu nutzen, statt eure Passwörter auf einen Notizzettel zu kritzeln oder gar – verheerend – auf eurem Rechner in einem Textdokument oder einer Tabelle zu parken.

Denn Passwortmanager verschlüsseln eure Kennwortlisten und Zugangsdaten, um Dritten den Zugang erheblich zu erschweren, bis unmöglich zu machen. Im Folgenden die Liste der 20 beliebtesten Passwörter der Deutschen:

123456 password 123456789 12345 hallo passwort ficken 12345678 master 1234 qwertz hallo123 daniel killer 123 111111 super123 guest michael matrix

Quelle: chip.de