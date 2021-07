Mann schiebt seinen sterbenden Hund in Schubkarre Berg hoch

Eine letzte gemeinsame Wanderung: Mann schiebt seinen sterbenden Hund in Schubkarre Berg hoch – Carlos Fresco und sein Labradoodle Monty waren ein Team, seit der Hund ein Welpe war. Monty war stets an der Seite seines Herrchens, wenn dieser ausführliche Wanderungen in den Bergen Großbritanniens unternahm, und schien diese Ausflüge genauso zu genießen, wie sein Mensch.

Mit 10 Jahren erkrankte der Hund dann an Leukämie und Carlos wusste, dass er nicht mehr viel Zeit mit seinem besten Freund würde verbringen können.

Carlos wollte die Zeit nutzen und schnappte sich eine Schubkarre

„Ich habe Monty darin auf eine Ladung Decken gelegt und angefangen, ihn auf den Gipfel des Pen y Fan zu rollen“, erklärt er. Mit einer Höhe von 886 Metern ist der Pen y Fan die höchste Erhebung in Südwales.

„Er liebte es, und die Reaktion der anderen Wanderer war erstaunlich. Alle halfen abwechselnd, die Schubkarre zu schieben, und Monty hat das sehr genossen, denn er hat es immer geliebt, wenn Menschen um ihn herum waren und man sich um ihn kümmerte.“

Carlos erinnert sich: „Um ehrlich zu sein, war ich überwältigt von der Freundlichkeit, die uns entgegengebracht wurde.“

„Völlig fremde Menschen nahmen sich die Zeit, um Hallo zu sagen und ihm zu helfen, den Gipfel zu erreichen.“

Montys Gesundheitszustand verschlechterte sich immer weiter, bis er wenige Tage später am Fußende des Bettes seines Herrchens verstarb.

„Er hielt bis zum Morgen nach dem Vatertag durch - als ich über die Matratze spähte, war er schon weg. Er sah so friedlich aus, und ich bin froh, dass wir noch ein letztes Abenteuer zusammen erleben durften. Er war ein liebenswerter kleiner Junge.“

Und einen tollen Menschen hatte er auch. Ruhe in Frieden, Monty!

Quelle: 9gag.com