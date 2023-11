Eindeutige Zahlen: So viel arbeiten Raucher weniger – In den meisten Betrieben dürfte es immer noch gang und gäbe sein, dass rauchende Mitarbeiter sich in regelmäßigen Abständen für eine "kurze" Zigarette ein kleines Extrapäuschen gönnen. Oft dreht es sich dabei nur um Minuten, doch diese summieren sich im Laufe der Zeit zu Stunden, Tagen und Wochen, in denen nicht gearbeitet wird.

Wie viel Zeit dabei verloren geht, zeigt nun eine aktuelle Umfrage von YouGov im Auftrag des Online-Händlers Haypp.

Wie die Befragung von rund 1.000 Rauchern in Deutschland zeigte, verlassen diese im Schnitt knapp fünfmal am Tag für etwas mehr als fünf Minuten den Arbeitsplatz. Das entspricht mehr als zwei Stunden pro Woche und summiert sich auf das Jahr umgerechnet auf 92 Stunden, wenn man den gesetzlichen Mindesturlaub von vier Wochen und zehn gesetzliche Feiertage miteinbezieht.

Rein mathematisch arbeiten Raucher pro Jahr folglich mehr als zwei Wochen weniger als Nichtraucher.

In Sachen Pausenzeiten sieht der Gesetzgeber ab einer Arbeitszeit von mindestens sechs Stunden zunächst einmal eine 30-minütige Ruhezeit vor. Ab neun Stunden kommen dann 15 zusätzliche Minuten dazu.

Nun ließe sich das Rauchen auf diese Zeiten beschränken, allerdings gaben jeweils 18 Prozent der Befragten an, drei bzw. viermal pro Tag den Arbeitsplatz für eine Raucherpause zu verlassen. 16 Prozent gehen fünfmal täglich zum Qualmen raus, weitere zehn Prozent legen zehn oder sogar noch mehr solcher Pausen pro Tag ein.

Nun gab allerdings nicht einmal jeder zehnte Befragte an, die reguläre Mittagspause auch entsprechend zu verkürzen, um die Zigarettenpausen damit wieder auszugleichen.

Über die Hälfte gab zu, die Mittagspause nicht einmal um eine einzige Minute kürzer zu gestalten. Arbeitsrechtliche Konsequenzen oder negative Reaktionen der anderen Mitarbeiter befürchtet dabei nur jeder Fünfte.

Markus Lindblad, Deutschland-Sprecher und Head of External Affairs bei Haypp, weiß: "Ganze 69 Prozent der Befragten gaben an, dass sie während der Arbeitszeit zusätzliche Pausen wegen ihres Lasters einlegen, diese aber nirgendwo vermerken. Das gilt natürlich nicht für jene 27 Prozent der Befragten, die ihre tabaklastigen Auszeiten vermerken müssen sowie vier Prozent Selbständige, die ihr eigener Chef sind."

In gesetzlicher Hinsicht obliegt es dem Arbeitgeber, ob er nichterfasste Raucherpausen toleriert oder nicht.

Wenn dem so ist, muss im Gegenzug jedoch auch den nichtrauchenden Kollegen eine gleichwertige Auszeit zugestanden werden, um den Gleichheitsgrundsatz nicht zu verletzen – etwa für einen kleinen Spaziergang an der frischen Luft.

Nicht zuletzt im Sinne der Gesundheit ist es aber wohl wesentlich zweckführender, das Rauchen auf die geregelten Pausenzeiten zu beschränken, dürfte es den Zigarettenkonsum doch deutlich einschränken, wenn man diesen "nacharbeiten" müsste.

Quelle: bild.de