Einbruch in ein verlassenes Aquarium

Einbruch in ein verlassenes Aquarium: YouTuberin macht grauenhaften Fund – Es könnte der Anfang eines Found-Footage-Horrorfilms sein: Eine Youtuberin bricht in ein verlassenes Aquarium ein und entdeckt dort einen mumifizierten Zombiehai. Im wahren Leben geht von einem solchen Wesen zwar keine wirkliche Gefahr aus, was die folgenden Aufnahmen aber nicht weniger unheimlich macht.

Eine junge Französin, die sich auf YouTube Juj' Urbex nennt, hat das eingangs skizzierte Szenario nämlich tatsächlich in die Tat umgesetzt, und ist neben dem Hai auch noch auf die Überreste zweier Tintenfische und eines verwesten Calmars gestoßen.

Den spektakulärsten Fund stellt aber der tote Riffhai in einer zerbrochenen Vitrine dar.

Mit Blick auf die Größe des Behältnisses kann man davon ausgehen, dass der Raubfisch bereits im toten Zustand ausgestellt worden war. Zu Konservierungszwecken hatte man den Körper vermutlich mit Chemikalien behandelt und dann in einer luftdichten Vitrine präsentiert.

Mit dem Zerbrechen der Vitrine wurde dem Verwesungsprozess aber schließlich doch noch Zutritt gewährt, was letzten Endes dazu führte, dass der Hai nun wie ein Zombie anmutet.

Juj' Urbex kann in dem Clip nur spekulieren, dass dem Exponat wohl keine allzu große Bedeutung beigemessen worden war, als das Aquarium seinerzeit evakuiert werden musste und alle lebenden Tiere in andere Aquarien umgesiedelt wurden.

Wir erfahren zwar nicht, wo sich Juj' Urbex und ihr Filmpartner genau befinden, doch sie verrät, dass das Lost-Place-Aquarium irgendwo in Spanien liegt und 2014 geschlossen werden musste, nachdem es von einer 13 Meter hohen Welle schwer beschädigt worden war.