Einbrecher getötet: Löwe verteidigt seine Jungen – Hier haben wir es mal wieder mit einem Fall zu tun, der zwischen Karma und Eigenverschuldung wandert. So ist es im Zoo von Accra im afrikanischen Ghana zu einem Todesfall gekommen.

Genauer gesagt wurde ein Einbrecher, der in das Gehege einer Familie von weißen Löwen gestiegen war, von eben jenen angegriffen und so schwer verletzt, dass er später an seinen Verletzungen verstarb. Der 30 Jahre alte Mann wollte wohl eines oder beide der seltenen weißen Löwen-Jungen stehlen.

Löwen wollten Nachwuchs verteidigen

Vor dem Vorfall hatten Zoowärter beobachtet, wie der Dieb in das Gehege, das mit einem rund sechs Meter hohen Maschendraht-Zaun umzäunt ist, eingedrungen war. Nach dem Angriff mussten die Löwen mit Futter in einen anderen Bereich des Geheges gelockt werden, damit man die Leiche bergen konnte.

Nach Angaben des stellvertretenden Landwirtschaftsministers von Ghana, Benito Owusu Bio, griffen die Löwen an, um ihren Nachwuchs zu verteidigen. Die beiden weißen Löwen-Jungen wurden letzten November zur Welt gebracht. Sie gehören zu den bedrohten Arten auf der Welt, auch weil ihr helles Fell bei Wilderern immens begehrt ist.

Nur noch ein Dutzend weißer Löwen in freier Wildbahn

Laut Informationen der Organisation „Global White Lion Protection Trust“ leben in freier Wildbahn nur noch ein Dutzend der weißen Löwen. Der Zoo will nun die Sicherheitsmaßnahmen weiter erhöhen, um eventuelle Nachahmer abzuschrecken.