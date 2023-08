Ein wahrer Gigant: Angler fängt kolossalen Wels – Die Nummer mit dem gefangenen Fisch, der bei jeder Erzählung immer größer wird, hat inzwischen fast schon einen sprichwörtlichen Charakter. Wenn ihr aber mal den zwei Anglern aus Polen begegnen solltet, um die es im Folgenden geht, und diese von Anfang an ihre Arme komplett ausstrecken, um euch zu erzählen, dass der Fisch sogar noch größer war, glaubt ihnen ausnahmsweise ruhig.

Michał Chełkowski und seinem Kumpel ist während eines Angelausfluges über das Wochenende nämlich ein wahrlich kolossaler Fang gelungen.

Co za sezon, co za ryby, Michał ustanawia swój nowy rekord życiowy z Polski, łowiąc z Odry ogromnego suma o długości... Posted by Vagner Fishing Polska on Friday, July 28, 2023

Die beiden zogen auf der Höhe der Eisenbahnklappbrücke in Stettin nämlich einen Wels aus der Oder, der stolze 2,45 Meter misst und dabei satte 100 Kilogramm auf die Waage bringt. Nicht minder groß war die Freude des Anglers, der gegenüber der polnischen Zeitung „Fakt“ erklärte:

„Ein wahrer König in meinem Portfolio, ein Traumfisch.“

Wie der aus Stettin stammende Chełkowski dem Blatt verrät, ist er ein erfahrener Angler, der schon diverse Kaventsmänner aus dem Wasser gezogen habe. Darunter sogar schon Welse, die bereits über 2,30 Meter groß waren – der aktuelle Fang stellt jedoch einen Rekord dar.

Er und sein Freund seien auf den Fang von Welsen spezialisiert und hätten in der Nacht auf Samstag den Giganten mittels eines Echolots erspäht, der kurz darauf auch schon am Haken hing.

„Es war ein unglaublicher Biss“, erinnert sich Chełkowski. „Wir haben uns dann an der Angel abgewechselt, damit jeder von uns beiden den riesigen Fisch am anderen Ende der Sehne spüren konnte.“

Aż się cieszę, że przeżyły ubiegłoroczną katastrofę!! "Rekordowego suma złapał w Odrze wędkarz ze Szczecina. W pobliżu... Posted by Maciej Sulik on Thursday, July 27, 2023

Sieben Minuten dauerte der Kampf gegen den Riesenfisch.

Endlich an Land gezogen, musste das Tier für eine Reihe von Fotos herhalten, bis die beiden Angler den Wels dann wieder in die Freiheit entließen. Chełkowski und sein Freund betreiben nämlich das sogenannte „Catch & Release“-Angeln, also Fangen und Freilassen, bei dem die Tiere generell nicht zum Verzehr gefangen werden.

Chełkowski „Das ist ein echtes Naturdenkmal, das da im Wasser schwimmt.“ Insbesondere nach dem großen Fischsterben in der Oder 2022: „Darüber freuen wir uns besonders nach der Katastrophe in der Oder im letzten Jahr. Wir freuen uns, dass wir wieder so fischen können.“

Ostatnie dni były mega trudne,ryby miały w głowach coś innego niż podjecie rękawic z nami 🫣 Kwestią czasu było kiedy... Posted by Michał Chełkowski on Monday, June 12, 2023

Fische nach dem Catch & Release-Prinzip zu angeln, ist in Deutschland verboten, da unser Naturschutzgesetz vorsieht, dass Tieren kein Leid zugefügt werden darf, wenn diese – wie etwa im Falle von Fischen – lediglich zum Vergnügen aus dem Wasser gezogen werden. Plant man, seinen Fang zu essen, gilt das wiederum als zulässig.

Mit anderen Worten: Wer in Deutschland einen Fisch angelt, muss diesen auch töten.

Es gibt zwar diverse Ausnahmen, etwa im Falle von Tieren die gerade Schon- und Laichzeit haben oder seltenen Arten, das Gesetz wird hierzulande aber schon länger kritisch diskutiert.

Quelle: bild.de