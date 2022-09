Ein Riesenhammer: Männer schlagen pfahlgroßen Nagel ein – Das ist der Hammer. In der Tat. Niemand, der dieses Video gesehen hat, würde einer solchen Aussage widersprechen. Wir bezweifeln, dass wir je ein größeres Schlaginstrument gesehen haben. Zusammengezimmert haben den Koloss – wie sollte es anders sein – Videomacher im Netz, die damit so allerhand behämmerten Unfug anstellen und nicht nur sprichwörtlich den Nagel des Zeitgeistes auf den Kopf treffen. Das Video ist höchst erfolgreich.

Verantwortlich dafür zeichnen die YouTuber des Kanals „How Ridiculous“. Dabei handelt es sich um drei junge Männer aus Australien, die im Laufe ihrer nunmehr fast 13-jährigen Karriere auf der Videoplattform vor allem für eines bekannt geworden sind: Kreative Wege, Dinge aus großer Höhe fallenzulassen. Klingt banal, erwies sich aber als Erfolgsrezept: Melonen, Ambosse und anderes Zeug, das von hohen Türmen auf zerbrechliche Dinge fällt, scheint die Zuschauer zu faszinieren.

Jedenfalls sprechen die Abozahlen eine Sprache für sich:

13,4 Millionen Abonnenten wissen „How Ridiculous“ hinter sich, Geldsorgen dürfte man dort nicht mehr kennen. Schon längst ist das Trio seinen Anfangszeiten entwachsen, setzt immer wieder neue und kreative Ideen für ernstbefreiten Schabernack um. Mal wird mit einem Bogen ein Pfeil durch so viele Luftballons wie möglich verschossen, mal ein ähnlicher Versuch mit einem Baseball und eingeschalteten Glühbirnen vollzogen. Oder ein Hubschrauber-Rotor durch Baseballschläger ersetzt, denen man Wassermelonen zum Fraß vorwirft.

Die Herren sind an abgedrehten Ideen nicht arm – und eines ihrer beliebteren Videos zeigt, wie sie mit einem riesigen hydraulischen Hammer alle möglichen Dinge zerstören. Nun melden sich „How Ridiculous“ mit einem zweiten Video mit dem kolossalen Werkzeug zurück: Dieses Mal haben sie auch einen Nagel entsprechender Größe passend zu ihrem Schlaginstrument im Gepäck – und das ist bei weitem nicht alles. Wir wollen an dieser Stelle nicht spoilern. Nur so viel: Wer Geldautomaten hasst, kommt bei diesem Hammer-Video auf seine Kosten.