Ein Mythos auf dem Prüfstand: Wissenschaftler wollen Bermudadreieck enträtselt haben – Das Verschwinden diverser Schiffe und Flugzeuge im sagenumwobenen Bermudadreieck beflügelt schon seit Jahrzehnten die Fantasie der Menschen. Manche Verschwörungstheoretiker glauben, dass Aliens auf dem Atlantik zwischen den Bermudainseln, Miami und Puerto Rico ihre vermeintlich langen Finger im Spiel haben. Andere vertreten die Meinung, dass der verlorene Kontinent Atlantis eine Rolle spielt, und selbst von interdimensionalen Wirbeln ist die Rede.

Seriöse Wissenschaftler tippen jedoch eher auf Naturphänomene, wie zum Beispiel die sogenannten Monsterwellen.

Diesem Erklärungsansatz wurde in Fachkreisen lange keine Beachtung geschenkt, handelte es sich dabei doch angeblich lediglich um einen alten Aberglauben unter Seeleuten. Satellitenaufnahmen konnten im Jahr 1995 dann aber doch noch beweisen, dass bis zu 40 Meter hohe Wellen tatsächlich existieren. Wie diese genau entstehen, ist jedoch nach wie vor unklar.

Generell ist das Phänomen recht selten, in bestimmten Regionen der Welt aber wahrscheinlicher. So zum Beispiel am Kap Horn an der südamerikanischen Küste, am südafrikanischen Kap der Guten Hoffnung oder eben auch im Bermudadreieck.

An der britischen Universität Southampton ist man sich von daher sicher, dass einige der im Bermudadreieck verschwundenen Schiffe Opfer einer Monsterwelle geworden sind.

So zum Beispiel die USS Cyclops, die 1918 auf mysteriöse Weise mitsamt ihrer 309-köpfigen Besatzung verschwand. Um nachzustellen, was passiert sein könnte, baute der Ozeanograph Simon Boxall ein Modell des Schiffes.

In einem Betrag des britischen TV-Senders „Channel 5“ simuliert er damit in einem Modell-Tank, wie sich der Wellengang von drei Stürmen auf das Schiff ausgewirkt haben könnte, die sich laut dem Experten seinerzeit gekreuzt hatten und aus drei verschiedenen Richtungen auf die Cyclops getroffen waren.

Und siehe da: Eine Monsterwelle bildet sich, die das Schiff innerhalb kürzester Zeit verschlingt.

Nun liefern Monsterwellen zwar eine logische Erklärung für das Verschwinden von Schiffen, aber was ist mit all den vermissten Flugzeugen im Bermudadreieck? Boxall zufolge könnten auch diese Opfer des fatalen Zusammenspiels dreier Stürme geworden sein.

Zuspruch erhält der Ozeanograph von der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), der amerikanischen Wetter- und Ozeanografie-Behörde, die schon 2010 in einem Statement bekräftigte, dass das Verschwinden von Schiffen und Flugzeugen im Bermudadreieck wahrscheinlich auf das dortige hohe Aufkommen von Stürmen zurückzuführen sei.

Außerdem spielen in den berühmt-berüchtigten Gewässern zwei weitere Faktoren eine Rolle.

Zum einen führt die große Menge an karibischen Inseln im Bermudadreieck zu vielen Flachwassergebieten, die für die Navigation von Schiffen tückisch sind und dafür sorgen können, dass diese leicht auflaufen. Zum anderen durchfließt der Golfstrom das gesamte Bermudadreieck, was heftige Wetterwechsel mit sich bringt und damit Stürme sowie Monsterwellen begünstigt.

Der Legende, dass Kompasse im Bermudadreieck nicht funktionieren, räumt die NOAA einen gewissen Wahrheitsgehalt ein: „Es gibt Hinweise darauf, dass das Bermudadreieck ein Ort ist, an dem ein ‚magnetischer‘ Kompass manchmal zum ‚wahren‘ Norden und nicht zum ‚magnetischen‘ Norden zeigt.“

Hinsichtlich der vielen Spekulationen über mysteriöse Kräfte heißt es aber weiter: „Die US-Marine und die US-Küstenwache behaupten, dass es keine übernatürlichen Erklärungen für Katastrophen auf See gibt. Ihre Erfahrung legt nahe, dass die kombinierten Kräfte der Natur und der menschlichen Fehlbarkeit selbst die unglaublichste Science-Fiction übertreffen.“

Das für Verschwörungstheoretiker sicherlich enttäuschende Fazit der Behörde:

„Der Ozean war schon immer ein geheimnisvoller Ort für die Menschen, und wenn schlechtes Wetter oder schlechte Navigation im Spiel sind, kann er ein sehr tödlicher Ort sein. Das ist überall auf der Welt der Fall. Es gibt keine Beweise dafür, dass im Bermudadreieck häufiger mysteriöse Todesfälle auftreten als in anderen großen, viel befahrenen Gebieten des Ozeans.“

Tatsächlich erkennt das U.S. Board of Geographic Names das Bermudadreieck nicht einmal als offiziellen Namen an. Eine behördliche Datei über das Gebiet, dessen Grenzen auf offiziellen Karten nicht eingezeichnet sind, wird dort nicht geführt.

Quellen: travelbook.de , oceanservice.noaa.gov