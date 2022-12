Deutschlands heißeste Feuerwehrfrau will am Saxophon durchstarten

Ein Multitalent: Deutschlands heißeste Feuerwehrfrau will am Saxophon durchstarten – Falls es so etwas wie einen Schöpfer gibt, hat er es mit Anike Ekina aus dem schleswig-holsteinischen Schwarzenbeck äußerst gut gemeint. Sie verfügt nicht nur über einen starken Charakter und viele Talente, sie ist außerdem noch mit einem Aussehen gesegnet, welches ihr den Venus-Award als „Deutschlands heißeste Feuerwehrfrau“ einbrachte, nachdem sie auf einer Erotik-Messe eine freche Saxophon-Performance hinlegte.

Denn Anike ist leidenschaftliche Saxophonistin, Feuerwehrfrau und Erotik-Model in einem.

Auf Instagram folgen dem Multitalent mittlerweile rund 1,6 Millionen Menschen, so dass Anike auf die Idee kam, mit einer sexy Saxophon-Show auf Tournee zu gehen. Allerdings machte ihr die Covid-Pandemie einen Strich durch die Rechnung.

„Ich habe schon ein paar Songs aufgenommen und wollte als Saxophonistin durchstarten, aber dann kam der Coronavirus“, zitiert der "Daily Star" die 36-Jährige.

„Jetzt gehe ich nächstes Jahr mit meinem Altsaxophon auf Tournee.“

„Auf Ibiza-Partys, in Clubs, man kann mich auch für Veranstaltungen buchen. Wir haben schon eine Menge Anfragen.“

Aber trotz des aufregenden neuen Karriereweges, der sich einladend vor Anike ausbreitet, und all der vielen Buchungen als Model und Musikerin, betont die schöne Norddeutsche, dass die Feuerwehr für sie immer an erster Stelle stehen wird.

„Natürlich bleibe ich der Feuerwehr treu!“