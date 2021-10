Ein letztes Mal im Schnee spielen: Halter ermöglichen sterbendem Hund rührenden letzten Tag – Die Entscheidung, seinen Hund einschläfern zu lassen, gehört wohl zu den härtesten, die man überhaupt treffen muss. Nachdem ihre Maggie jedoch an Knochenkrebs erkrankt war und bereits im Sterben lag, wollten Eli Saltzgaber und Marianna Wilson aus Salt Lake City das Tier nicht länger leiden lassen als nötig.

Doch zuvor wollten sie ihrer Bernhardiner-Neufundländerhündin einen letzten schönen Tag bereiten.

„Sie hatte schon immer Probleme mit der Hitze“, erklärte Saltzgaber gegenüber „TODAY“. Von daher liebte sie es auch, im Winter im Schnee zu spielen.

Es brach ihren Besitzern das Herz, dass Maggie, die im Dezember elf Jahre alt geworden wäre, keinen letzten Winter mehr erleben durfte. Doch da kam ihnen eine Idee:

Die beiden posteten ihre Geschichte auf lokalen Facebook-Seiten und suchten auf diese Art und Weise nach Schneemaschinen.

Die Resonanz war riesig. Einige Menschen boten sogar an, ihnen dabei zu helfen, Eisblöcke in Schnee zu verwandeln. Dann rief an einem Samstagmorgen schließlich der Direktor des Salt Lake County Ice Center mit einer Lösung an: Schnee, der von der Eismaschine des Zentrums gesammelt wurde.

Nach einer letzten Wochenend-Campingtour mit dem Hund machte sich die kleine Familie am darauffolgenden Montag dann auf, um Maggies Schnee abzuholen.

„Wir haben einfach etwas von dem Eis geschaufelt, das wir von unserer Eismaschine hatten – wir haben ein paar Runden gedreht und ein paar Späne gesammelt“, erklärte Tiffany King, die Leiterin der Eislaufbahn. „Dann stapelten wir es in Behältern, legten eine Plane in seinen Van und luden so viel wie möglich auf.“

Zurück daheim häufte Saltzgaber den Schnee zu einem kleinen Hügel für seinen Hund.

„Sie war etwas verwirrt“, kicherte Wilson. „Ich habe ihr etwas Schnee gegeben und sie hat ihn gefressen.“ Erst nachdem sie ihr Spielzeug oben auf den Haufen gelegte hatten, wurde Maggie mit dem Schnee warm. „Als sie spürte, dass es kalt war, legte sie sich hin und blieb den Rest des Vormittags dort liegen“, so Saltzgaber.

Wilson fügte hinzu, dass Maggie, die aufgrund ihrer Krebserkrankung sehr unruhig war, sogar ein wenig im Schnee schlief.

„Ich weiß, dass manche Leute Haustiere nur als Haustiere betrachten, aber ich glaube, dass sie aus einem bestimmten Grund in unser Leben kommen“, sagte sie und betonte, dass Maggie ein Teil ihrer Familie gewesen sei. „Das Leben ist kurz und schön, aber wir waren nicht bereit, sie gehen zu lassen.“

Und doch musste Maggie später an diesem letzten Tag eingeschläfert werden.

„Wir haben uns heute Morgen von unserer süßen Maggie Bear verabschiedet“, schrieben die Halter daraufhin auf Facebook.

„Wir sind am Boden zerstört und spüren bereits die enorme Leere ihrer Abwesenheit. So schwer die Entscheidung war, ihr Leiden zu beenden, so tröstet uns die Erkenntnis, dass sie mit Anmut und Würde gegangen ist.“





Quelle: today.com