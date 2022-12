Eigenbau räumt Radwege frei: Mann verwandelt Fahrrad in Schneepflug – Es mag wie eine lästige Pflicht anmuten, doch im Winter gibt es keine Alternative: Fuß- und Fahrradwege wollen von Schnee und Eis geräumt sein. Eine Binsenweisheit, möchte man meinen. Doch nicht überall auf der Welt hat man ein Herz für Fußgänger und Radfahrer. Manch einer kommt da auf kreative Ideen, um sich selbst gegen winterliche Herausforderungen auf der nicht geräumten Straße zu wappnen. Der Mann aus diesem Videobericht verwandelte sein Fahrrad in einen Schneepflug.

Fest steht, dass hier wie in der Einleitung angenommen tatsächlich schlecht oder gar nicht geräumte Wege der Vater des Gedankens waren. Zudem scheint der Radfahrer Philip Marciniak aus der kanadischen Provinz British Columbia einfach gerne Fahrräder in Schneepflüge zu verwandeln. Eigenen Angaben zufolge legte er eines Tages einfach los, montierte seinen ersten Räumschild an sein Fahrrad. Ein Prototyp, mit dem er direkt lossauste.

Wörtlich sagte Marciniak:

„Ich war damit draußen, hatte nicht erwartet, lange unterwegs zu sein. Doch es lief so gut, funktionierte so gut und machte so einen Spaß, sobald ich erst einmal anfing. Die Leute winkten mir zu und lachten, einfach eine gute Zeit.“ Doch nicht nur Jux und Dollerei bewegten Marciniak zu der Umbauaktion, die seint Fahrrad letztlich in einen Schneepflug verwandeln sollte.

Laut eigenen Angaben führt er hauptberuflich Handwerkertätigkeiten auf Kundenwunsch durch, ist dafür ständig mit dem Fahrrad unterwegs. Im Winter bei nicht geräumten Straßen mehr als eine Herausforderung. Da er zudem ein Unternehmen für E-Bikes gegründet hat und somit über Zugang zu den entsprechenden Bauteilen verfügte, legte Philip los. „Ich dachte, es wäre doch nett, wenn die Fahrradspur für andere geräumt wäre – und so kam alles zusammen“, kommentiert er seine Aktion.