Ehemann vergisst Hochzeitstag: Wütende Frau alarmiert die Polizei – Dass der Mann den Hochzeitstag vergisst, ist ein beliebtes popkulturelles Motiv. Und wie sich kürzlich im bayerischen Ansbach gezeigt hat, ist die dabei gerne mal catoonesk überzogene Reaktion seitens der Frau nicht bloß ein an den Haaren herbeigezogenes Klischee.

Dort wurde am vergangenen Mittwoch gegen 22:30 Uhr die Polizei zu einem Einsatz der ganz besonderen Art gerufen

Eine 31-jährige Frau hatte sich nämlich mit ihrem 32-jährigen Ehemann gewaltig in die Wolle bekommen. Der Grund: Nach gerade einmal zwei Ehejahren hatte der Mann den Hochzeitstag des noch jungen Paares vergessen.

Wie die Polizei einem Artikel des Magazins „infranken.de“ (https://www.infranken.de/lk/ansbach/ansbach-mann-vergisst-hochzeitstag-ehefrau-ruft-polizei-art-5210458) zufolge mitteilte, war die Frau eindeutig alkoholisiert. Aus Enttäuschung über ihren Mann hatte sie die gemeinsame Wohnung verlassen und in ihrer Verzweiflung die Polizei gerufen.

Diese rückte daraufhin mit einer Streife an und startete die Mission „Versöhnung“

Mit Erfolg: Noch im Beisein der Beamten fiel sich das Ehepaar wieder in die Arme. Aus Sicht der Beamten bleibt nun nur noch zu hoffen, dass dem Mann sein Hochzeitstag „nach dieser Auffrischung in Erinnerung bleibt, am besten für immer“.

Quelle: focus.de