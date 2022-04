Edeka: Supermarkt weigert sich, überteuertes Öl zu verkaufen – In Zeiten, in denen das Pflanzenöl in Supermärkten erst knapp bis gar nicht mehr verfügbar war und nun Kunden mit extrem teuren Preisen begrüßt werden, hat jetzt eine Edeka-Filiale eine rote Linie gezogen. Genauer gesagt: Eine nordhessische Edeka-Filiale in Trendelburg hat extrem überteuertes Öl aus ihren Regalen verbannt, um der aktuellen Preistreiberei entgegenzuwirken.

Das Ganze ging dann recht schnell viral, nachdem eine Kundin ein Bild via Facebook veröffentlichte. Darauf zu sehen ist ein selbstbedrucktes Schild der Filiale am Öl-Regal, auf dem wiederum die Erklärung des Supermarktes zu lesen steht, wieso man kein Öl mehr verkaufe. Im Wortlaut verkündet das Schild:

„Sonnenblumenöl für 4,99 Euro pro Liter werden wir nicht verkaufen! Wir distanzieren uns von diesen Preisen. Es gibt Grenzen!“

In einem RTL-Interview äußerte sich nun die Betreiberin des Edeka-Marktes, Anja Müller: „Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich damit so einen Stein ins Rollen bringe. […] Die Kunden finden das gut und haben Verständnis.“ Anja Müller mahnte im Interview, das Öl ein Grundnahrungsmittel sei und schlicht nicht für derartige Wucherpreise verkauft werden dürfte, Müller weiter:

„Es gibt sogar Leute, die Öl auf Ebay verkaufen. Ich will hier einfach nur meinen kaufmännischen Alltag betreiben – keinen Schwarzmarkt. Ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren.“ Zudem stellte sich die Marktbetreiberin vor ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dieser Boykott-Aktion, die von Kunden an der Kasse oft für die überteuerten Preise verantwortlich gemacht werden.

Müller: „Wenn Sie wüssten, was sich meine Mitarbeiterinnen an der Kasse anhören müssen.“

Embed-Code wurde nicht gefunden!

Quelle: stern.de