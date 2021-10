E-Commerce: Hornbach wächst schneller als Amazon – Was das Wachstum des Onlineshops betrifft, ist es Hornbach doch tatsächlich gelungen, dem Giganten Amazon den Rang abzulaufen. Im vergangenen Jahr schaffte es der Baumarkt mit einem Umsatzplus von 86 Prozent und Erlösen in Höhe von 431 Millionen Euro erstmalig in die Top 20 der größten Onlineshops Deutschlands.

Einer Analyse des Handelsforschungsinstituts EHI und von Statista über den E-Commerce-Markt Deutschland zufolge, konnten auch weitere Mitglieder der zweiten Branchenliga aufholen.

IKEAs digitale Sparte steigerte ihre Erlöse um 74 Prozent auf 861 Millionen Euro. Elektronikspezialist Saturn verzeichnete ein Plus von 72 Prozent und schaffte es mit einem Umsatz von 1,1 Milliarden Euro auf Platz fünf, während die Schwester Media Markt mit 1,8 Milliarden (57 Prozent Plus) auf dem vierten Platz landete.

Dieser Erfolg ist vor allem den veränderten Konsumwünschen im Zuge der Pandemie zu verdanken.

So lag der Fokus der Verbraucher aufgrund Ausgangsbeschränkungen mit Produkten wie Möbeln, Baumaterial oder Unterhaltungselektronik auf der Verschönerung und Aufwertung der eigenen vier Wände oder des Gartens.

Lars Hofacker, E-Commerce-Experte beim Kölner EHI-Institut, erklärt: „Im pandemiebedingten Digitalisierungsboom haben sowohl neue Kunden als auch Unternehmen die Vielfalt und Vorzüge des Online-Handels für sich entdeckt.“

Generell hat der Lockdown den digitalen Handel begünstigt.

So konnten die im Rahmen der Studie untersuchten 1.000 umsatzstärksten Online-Shops ihre Erlöse gegenüber dem Vorjahr um ein Drittel auf knapp 69 Milliarden Euro steigern. Insgesamt bleibe der E-Commerce hierzulande jedoch hochkonzentriert.

So stemmen die zehn umsatzstärksten Online-Shops ganzen 40 Prozent des gesamten Geschäftsvolumens. Die hundert Größten teilen sogar fast drei Viertel des Gesamtumsatzes der Top 1.000 unter sich auf.

Trotz der Aufholjagd der Underdogs bleibt Amazon mit großem Abstand die Nummer Eins und konnte alleine 35,4 Milliarden Euro des gesamten Kuchens umsetzen.

Nahezu jeder zweite Online-Händler verfügt mittlerweile über ein Shop-Profil auf dem dortigen digitalen Marktplatz, was die immense Bedeutung des Unternehmens unterstreicht.

Quelle: welt.de