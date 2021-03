So viel verdienen Berufstätige in Deutschland

Durchschnittseinkommen: So viel verdienen Berufstätige in Deutschland – Wie in jedem Jahr veröffentlicht das Statistische Bundesamt seine umfassende Statistik, wie viel die Deutschen in ihren Jobs verdient haben. Die Zahlen beziehen sich auf das Einkommen, das durchschnittlich pro Jahr erzielt wurde. Dies hängt von einigen Faktoren ab: So beeinflussen Geschlecht, Bundesland und Branche das Einkommen.

Generell geht aus den Daten hervor, dass Arbeitnehmer in Deutschland im weltweiten Vergleich aber gut dastehen, verdienen sie doch deutlich mehr als der Durchschnitt. Nach den neuen Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen sich Einkommensunterschiede vor allem innerhalb der Branchen. So haben Vollzeitbeschäftigte im Bereich der Finanz- und Versicherungsdienstleistungen mit einem durchschnittlichen Bruttojahresgehalt von 77.618 Euro die Nase vorne in Deutschland.

Gefolgt von Erwerbstätigen aus der Energieversorgungsbranche mit einem Bruttojahresgehalt von 70.733 Euro sowie der Informations- und Kommunikationsbranche mit 69.621 Euro im Jahr. Deutlich abgeschlagen liegen die Einkommen im Gastgewerbe, wo deutsche Arbeitnehmer im Schnitt lediglich auf ein Bruttojahresverdienst von rund 30.668 Euro brutto kommen.

Das durchschnittliche Einkommen nach Branchen (Vollzeitbeschäftigten 2019):

01. Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen – 77.618 Euro

02. Energieversorgung – 70.733 Euro

03. Information und Kommunikation – 69.621 Euro

04. Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen – 68.146 Euro

05. Verarbeitendes Gewerbe – 57.076 Euro

06. Grundstücks- und Wohnungswesen – 56.803 Euro

07. Erziehung und Unterricht – 55.856 Euro

08. Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden – 55.559 Euro

09. Produzierendes Gewerbe – 54.718 Euro

10. Kunst, Unterhaltung und Erholung – 54.177 Euro

11. Produzierendes Gewerbe und wirtschaftliche Dienstleistungen (insgesamt) – 53.282 Euro

12. Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich (insgesamt) – 52.803 Euro

13. Wirtschaftliche Dienstleistungen – 51.919 Euro

14. Dienstleistungsbereich (insgesamt) – 51.676 Euro

15. Öffentliche und persönliche Dienstleistungen (insgesamt) – 51.279 Euro

16. Gesundheits- und Sozialwesen – 50.472 Euro

17. Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung – 49.604 Euro

18. Handel – 48.812 Euro

19. Erbringung von sonstigen Dienstleistungen – 48.614 Euro

20. Wasserversorgung – 45.426 Euro

21. Baugewerbe – 44.015 Euro

22. Verkehr und Lagerei – 40.214 Euro

23. Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen – 35.736 Euro

24. Gastgewerbe – 30.668 Euro

Quelle: Statistisches Bundesamt

Nachfolgend seht ihr, wie sich das Bruttomonatseinkommen 2019 in den sechzehn Bundesländern unterscheidet:

01. Hamburg – 5001 Euro

02. Hessen – 4919 Euro

03. Baden-Württemberg – 4720 Euro

04. Bayern – 4700 Euro

05. Berlin – 4453 Euro

06. Nordrhein-Westfalen – 4453 Euro

07. Bremen – 4453 Euro

08. Rheinland-Pfalz – 4213 Euro

09. Niedersachsen – 4157 Euro

10. Saarland – 4078 Euro

11. Schleswig-Holstein – 3963 Euro

12. Brandenburg – 3540 Euro

13. Sachsen – 3515 Euro

14. Sachsen-Anhalt – 3468 Euro

15. Thüringen – 3366 Euro

16. Mecklenburg-Vorpommern – 3321 Euro

Quelle: Statista

Quelle: wiwo.de